刘 霞

物联网是新一代信息技术的重要组成部分。与互联网不同，物联网主要的应用对象是一些物理设备，如车辆、家电、建筑物等。在这些物理设备中嵌入电子软件、传感器以及一些网络连接设备等，就可以实现设备之间数据的交换，从而建立起一套互联的网络。

2023年预计全球将有超过430亿台设备连接到物联网上，它们将生成、共享、收集并帮助人们以各种方式利用数据。美国《福布斯》双周刊网站在近日的报道中，列出了2023年物联网领域的四大趋势。

数字孪生与元宇宙融合

2023年，数字孪生和元宇宙这两大非常重要的技术将融合在一起，以更好地促进行业的发展。

对于商业企业而言，元宇宙最有价值的应用之一是弥合真实世界和虚拟世界之间的差距。通过使用物联网传感器提供的数据，人们有可能为诸多不同系统构建越来越逼真的数字孪生体，从制造设施到购物中心，应有尽有。随后商业用户能够通过体验式元宇宙技术（如虚拟现实耳机），“走进”这些数字孪生体，更好地了解它们的工作方式。

这种技术融合已应用于零售业，商店规划师可实时监控人流，并对商品的陈列情况和促销形式进行调整，以监控这些措施对客户行为以及商店营收情况的影响。在工业环境中，这两种技术的融合使工厂设计师可对不同的机械配置进行试验，发现潜在的安全问题，预测何处可能会出现故障。

网络安全引更多关注

物联网也可能使人们更容易受到各种形式的网络攻击。因为环境中连接的设备越多，对攻击者开放的“门窗”就越多。2023年以后物联网设备的数量将呈爆发式增长，企业、设备制造商和安全专家应加大力度，应对“恶意攻击者”，最大限度地减少他们窃取宝贵数据的机会。

美国白宫国家安全委员会表示，将于2023年为消费级物联网设备启动“网络安全标签”计划，帮助物联网设备买家了解他们将特定设备引入家中可能带来的风险，届时消费者可通过智能手机扫码了解详情，包括软件更新策略、数据加密和漏洞修复等。

英国也将推出自己的产品安全和电信基础设施法案，以保护物联网设备。英国主管数字化事务的官员表示：“法案将为从手机、恒温器到洗碗机、婴儿监视器和门铃等日常技术设置防火墙，并对违反新安全标准的组织处以巨额罚款。”

英国一家市场研究机构预测，到2023年，物联网安全支出将达60亿美元。

医疗保健物联网方兴未艾

2023年物联网健康设备的市场价值将达到2670亿美元。其中最大的“游戏规则改变者”是可穿戴设备和家庭传感器，它们使医疗人员能在医院之外监测患者的健康状况，从而实现全天候护理，也为需要立即和直接护理的患者腾出宝贵的医疗资源。

2023年，“虚拟医院病房”将被更多人所熟知，医生和护士将通过传感器和远程医疗监测患者的情况并开展治疗。

配备心电图和血氧饱和度传感器的智能手表现在很常见，未来一年更多产品将接踵而至，如可穿戴皮肤贴片等。埃隆·马斯克的脑机接口公司“神经连接”设备也有可能面世，该公司正在制造能够读取神经信号的植入物，可帮助瘫痪患者重新控制身体。

治理和监管更受重视

物联网等战略性新兴产业的发展及可能带来的影响，已经越来越为世界各国高度关注。

2023年，欧盟预计将出台立法，要求智能设备制造商和运营商遵守更严格的规则，包括如何收集数据、在哪里存储数据，以及需要采取哪些措施来防止违规行为等，而这只是在世界各地实施的一系列新立法中的一部分。

伴随着与人工智能、5G技术更紧密的结合及产业政策的持续支持，物联网正向着更广阔的应用场景迅速扩展。随着技术的逐渐成熟，全球物联网进入规模化和产业化快速成长期。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经