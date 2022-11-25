记者 刘 萌

据中国政府网11月24日消息，《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》(以下简称《批复》)发布，国务院同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区，名称分别为中国(城市或地区名)跨境电子商务综合试验区。

此前，国务院分别在2015年3月份、2016年1月份、2018年7月份、2019年12月份、2020年4月份、2022年1月份，分6批在杭州、宁波、天津等132个城市开展了跨境电子商务综合试验区建设。此次，国务院批复同意再新设33个跨境电子商务综合试验区。至此，全国跨境电子商务综合试验区达到165个。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群在接受《证券日报》记者采访时表示，此次扩围填补了西藏自治区没有跨境电子商务综合试验区的空白，7次扩围呈现由东部、南部沿海地区向内陆省份扩展，从中心城市、省会城市向二三线城市延伸的特点，覆盖31个省份。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，从布局时间来看，基于相关实践经验的积累，相邻批次获批的间隔时间有所缩短；从区域布局来看，已基本形成内陆和沿海、东部和西部两个维度的联动，有助于区域协同发展。

《批复》要求，“复制推广前六批综合试验区成熟经验做法，发挥跨境电子商务助力传统产业转型升级、促进产业数字化发展的积极作用，推动外贸优化升级，加快建设贸易强国。”

今年4月份，“2021年跨境电子商务综合试验区评估”结果出炉，这是自2015年设立跨境电子商务综合试验区以来，商务部首次对全国前五批共105个综试区开展建设进展评估。

在明明看来，通过分析综合排名处于第一档的10个城市的具体举措，可以粗略得出一些适用性较高的经验做法，一是“六体系两平台”的基础框架，即信息共享、金融服务、智能物流、电商诚信、统计监测和风险防控“六体系”，以及线上综合服务和线下产业园区“两平台”；二是跨境电子商务综合试验区建设实施方案的制定，例如“政府投资+市场化运作”方式、加强公共服务平台建设等。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华认为，除了复制成熟经验，还要复制推广前六批的理念，如坚持问题导向，切实解决跨境电商发展中的问题；坚持系统观念，从海关监管、财税金融等多方面支持跨境电商发展。

近年来，跨境电商已经成为国际贸易发展的重要趋势。数据显示，2020年中国跨境电商进出口规模1.62万亿元，增长25.7%。2021年中国跨境电商进出口规模达1.92万亿元，增长18.6%，实现连续增长。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文9月27日在国务院政策例行吹风会上表示，今年前8个月，中国跨境电商仍然表现出了非常好的增长势头。

谈及增设跨境电子商务综合试验区对外贸优化升级的作用，明明表示，首先跨境电商有助于带动传统外贸企业转型，增强我国外贸企业竞争力。对于依赖线下渠道进行销售、拓展海外市场的外贸企业而言，部分地区受疫情影响，线下活动不便，而跨境电商可以使其通过线上方式拓展市场，扩大销售规模。叠加国家政策的支持，也有助于相关企业降低经营成本，这对保外贸主体、保订单具有重大意义；其次，跨境电商有助于中国企业树立自己的产品形象，提升我国外贸的综合发展质量。

(责编：申佳平、陈键)

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