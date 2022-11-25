记者 苏向杲 杨 洁

“保交楼”专项借款加速落地。银保监会相关部门负责人11月24日表示，截至目前，“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展，专项借款资金已基本投放至项目，资金投入带动形成一批实物工作量，有效促进了项目建设交付。

“银保监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导银行做好对房地产的信贷投放。1月份至10月份，银行业累计发放房地产开发贷款2.64万亿元，累计发放按揭贷款4.84万亿元，为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。”银保监会相关部门负责人表示。

“保交楼”专款专用

“去年下半年以来，少数房地产企业由于长期‘高杠杆、高负债、高周转’的经营模式不可持续出现风险，并对市场产生了外溢效应，同时受疫情影响，当前房地产市场出现一些调整。”银保监会相关部门负责人表示。

银保监会相关部门负责人提到，近期人民银行、银保监会联合印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》），提出16条金融举措。同时，银保监会、住建部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产业良性循环和健康发展。

此外，银保监会积极推动支持“保交楼、稳民生”。8月份，银保监会配合住房城乡建设部、财政部、人民银行等部门及时出台措施，支持国家开发银行和中国农业发展银行按照有关政策和要求，在配合地方政府压实各方责任的安排下，依法合规、高效有序地向经复核备案的借款主体发放“保交楼”专项借款，封闭运行、专款专用，专项用于支持已售逾期难交付住宅项目建设，千方百计推动“保交楼、稳民生”。

大中型银行

保障房地产融资平稳有序

银保监会相关部门负责人表示，银保监会大型银行部认真贯彻党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“房住不炒”定位和“稳地价、稳房价、稳预期”目标，持续推动大型银行落实房地产金融管理政策。

《通知》印发后，银保监会大型银行部立即督促指导，要求大型银行加快贯彻落实。六家大型银行认真履行国有大行担当作为，在前期工作基础上，围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施。

银保监会相关部门负责人表示，目前，大型银行进一步加大工作力度，积极促进房地产市场平稳健康发展。一是迅速建立专项工作机制和向分支机构传达政策要求，快速形成总行统筹、全条线发力的工作格局。二是合理区分项目子公司风险和集团控股公司风险，建立区域优质房企“白名单”，对于暂时遇困房企存量开发贷款给予展期等安排。三是优化和扩大现有授信审批“绿色通道”模式适用范围，在落实相关政策的前提下，对于重点客户、重要项目采取绿色通道形式加快审批和发放。四是积极配合做好“保交楼”工作，靠前对接专项借款安排，着力推进“保交楼”项目配套融资。五是充分利用并购贷款、投行等工具，积极稳妥推进重点房地产企业风险处置项目并购金融服务。六是积极支持人民群众住房贷款合理需求，保障受疫情影响、符合延期政策的住房金融消费者的合法权益和征信保护。

此外，银保监会相关部门负责人还提到，《通知》印发后，银保监会股份制银行部第一时间督促12家全国性股份制商业银行切实提高政治站位，加快贯彻落实各项政策要求。

首先是保障房地产融资平稳有序。一是要求股份制银行对国有、民营房地产企业一视同仁，通过对存量贷款展期、调整还款安排等方式予以积极支持，坚决避免出现一致性抽贷、断贷行为。鼓励各行优化内部授权，提高审批效率。二是支持股份制银行助力房地产企业债券融资稳定。多家股份制银行积极参与了民营房地产企业增信支持类债券的承销及投资工作。银保监会也积极配合有关部门，对部分房地产企业债券展期工作进行了协调。

其次是配合做好受困房地产企业风险处置。支持股份制银行发放并购受困房地产项目的并购贷款。例如，中信银行发挥中信集团“金融+实业”协同优势，通过并购和信托模式，化解佳兆业有关存量出险项目。同时，股份制银行已经面向部分民营房地产企业开展了保函置换预售资金业务，缓解了这些企业的流动性压力。

再者是依法保障住房金融消费者合法权益。支持股份制银行主动履行社会责任，尤其在受疫情影响严重地区加快落实按揭贷款延期还本付息政策。例如，部分股份制银行已开始为部分地区多个楼盘的住房按揭客户，提供延期还本付息服务，并不单独因此下调贷款风险分类，免收罚息。

“12家股份制银行高度重视，分别结合自身情况进行细化部署，及时传达到分支机构，目前各项工作正在加快推进，一些工作已经取得阶段性进展。”银保监会相关部门负责人表示。

(责编：申佳平、陈键)

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