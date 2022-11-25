记者 刘 萌

11月24日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，近年来，我国利用外资规模稳定增长，引资结构持续优化。众多跨国公司看好我国巨大市场的潜力、完整的工业体系、完备的基础设施和稳定的社会环境，不断加大对华投资力度，一批制造业外资大项目加快落地建设。2021年我国制造业吸收外资金额337.3亿美元，同比增长8.8%。今年继续保持良好势头，例如德国巴斯夫广东湛江一体化基地开工建设、空中客车中国研发中心落户苏州工业园区等。

束珏婷表示，做好制造业引进外资工作，对于促进我国制造业转型升级、更好融入全球产业链供应链体系具有十分重要的意义。近期，经国务院同意，商务部会同相关部门先后发布了《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》等政策，主要目的就是为了营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好支持跨国公司在华投资制造业。其中，《若干政策措施》聚焦制造业引资，提出了“高标准落实外资准入后国民待遇”“为外资企业提供优质金融服务和融资支持”“支持制造业外资企业进出口”等15项具体措施。新版《鼓励目录》总条目1474条，与2020年版相比增幅近20%，增加了多条高技术制造业条目。中西部地区优势产业目录也增加了部分加工贸易相关产业条目，进一步强化中西部和东北地区制造业引资优势。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经