记者24日从中国石化获悉，公司在綦江页岩气田探明地质储量1459.68亿立方米。这一储量日前已通过自然资源部审定。

中国石化董事长马永生说，綦江页岩气田位于重庆市綦江区和贵州省习水县境内，处于四川盆地川东南盆缘复杂构造区。该气田的发现揭示了盆缘和深层页岩气具有良好的勘探开发前景，开辟了规模增储上产新阵地，有效保障国家能源安全。

这是中国石化“深地工程”的又一突破，该气田是我国盆缘复杂构造区发现的首个中深层—深层页岩气大气田。马永生说，通常而言，埋深超过3500米的页岩气，被定义为深层页岩气，綦江页岩气田的页岩层埋深从1900米跨度到4500米，主体部分埋深大于3500米。

“深层页岩气上覆地层复杂，存在着页岩埋深大、地应力多变等多项世界级难题，对技术要求高，勘探开发难度大。”马永生表示，如果说浅层页岩气开发是将“羊肠小道”扩建为“高速公路”，那么深层页岩气开发便是在青藏高原上开山架桥，修建复杂交错的“盘山公路”，勘探开发难度高。

在深层页岩气领域，中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层页岩气资源量6.3万亿立方米，是页岩气未来增储上产的重要领域。

(责编：申佳平、陈键)

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