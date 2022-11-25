记者 包兴安

为促进消费潜力释放，一系列扩大消费政策举措密集出台，其中扩大新能源汽车消费成抓手之一。接受《证券日报》记者采访的专家表示，随着各项促消费政策实施，消费将保持加快恢复态势。

11月22日召开的国务院常务会议表示，稳定和扩大消费。实施好生活服务业纾困政策。支持平台经济持续健康发展，保障电商、快递网络畅通。此前一天，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出，深挖市场潜能扩大消费需求。进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，今年以来，消费整体上在好转，但仍面临一些不利因素。当前，要积极抓住消费旺季，以搞活汽车流通和支持新能源汽车发展为切入点挖掘消费潜力，并通过减税降费、补助等助企纾困政策，向市场主体注入能量，促进消费回暖。

与此同时，近日，多地纷纷出台促消费政策。例如，11月17日，福建省福州市发布《福州市克服疫情影响决胜年末收官战行动方案》，其中提出开展促消费稳市场专项行动。重点支持汽车、家装、智能家居等方面可选消费。11月22日，贵州省发展改革委等六部门联合印发的《贵州省促进绿色消费实施方案》提出了30条措施。其中提出，加强新能源汽车使用保障，推广新能源汽车充电站、充电桩等基础设施覆盖。

记者注意到，一些地方专门出台了扩大汽车消费政策。11月15日，天津市商务局等21部门发布的《关于天津市搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》推出14项具体举措，进一步促进汽车消费提质扩容；11月17日，四川省商务厅等20部门发布通知，提出搞活汽车流通扩大汽车消费15条措施。其中包括扩大新能源汽车消费，促进新能源汽车跨区域自由流通。

在巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣看来，汽车行业是稳增长、促消费的重要领域。今年以来，汽车消费保持较快增长，这与新能源汽车免征购置税等一系列政策有很大关系。受各种因素影响，消费需求仍待持续恢复，扩大汽车消费有助于进一步带动消费加快恢复。

张依群表示，通过一系列政策改善消费环境，加快新能源汽车充电站、充电桩建设，可带动产业消费、居民消费和社会消费，以期达到投资、消费同频共振的效果。

谈及如何更好地扩大消费，东方金诚研究发展部高级分析师冯琳表示，接下来仍需适度扩大消费券、消费补贴发放范围和力度，填补居民购买力缺口，在刺激消费需求方面继续发力。

张依群建议，后续税费优惠政策可从短期性、阶段性向长期性、稳定性方向发展，进一步增强市场主体信心，保证消费供给；同时，要有效调整消费结构，鼓励绿色消费，促进消费升级，拓宽消费增长空间；此外，还需调整收入分配结构，增强社会基本保障能力，培养新型消费主体，让消费有保障、可持续。

在巨丰投顾高级投资顾问谢后勤看来，政策可在收入端发力，开展助企纾困帮扶活动，千方百计保障市场主体平稳运转，积极稳定和促进就业，让百姓的钱袋子“鼓起来”。同时，通过构建完善“互联网+”消费生态，促进线上线下消费增长提速，为消费持续恢复注入新活力。

(责编：申佳平、陈键)

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