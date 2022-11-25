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航天英雄杨利伟走进厦门大学

2022年11月25日09:03 | 来源：人民网
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航天英雄杨利伟走进厦门大学

19年前，“航天英雄”杨利伟乘坐神舟五号一飞冲天，让中华民族千年飞天梦圆，也将中国人的身影留在了浩瀚太空。如今，他的故事将走进大思政课堂。

11月25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动将在厦门大学举办。

活动前一日，我国首飞航天员、中国载人航天工程副总设计师杨利伟提前走进这所与中国共产党同龄的高校，向广大师生作题为“中国载人航天”的报告。他图文并茂地讲述了中国航天人30年来走过的非凡历程，结合切身经历和航天员们的动人故事，生动诠释了“祖国利益高于一切”的信念，大家一次次被“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的航天精神所打动。

25日，杨利伟将继续向同学们开讲“飞天圆梦”思政大课。（吕春荣）

(责编：陈键、高雷)
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