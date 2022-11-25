人民网北京11月25日电 （记者申佳平）近日，中国信息通信研究院产业与规划研究所、广州智慧城市研究院与日本野村综合研究所发布《中日数字产业的合作与展望》研究成果，提出中日数字产业具有互补性，且存在九种合作模式。

中日数字产业合作的九种类型。图片来源：中国信通院

报告指出，日本在数字产品关键部件和设备等智能制造领域，保持着相对优势；中国在巨大的国内消费市场驱动下，涌现出许多大型平台服务商，人工智能和云计算等数字技术应用领域正在迅速发展。

报告提出，中日数字产业在不同领域各有优势，到目前为止，两国企业已通过发挥各自优势，在物流、建筑和观光旅游为主的各个行业形成了多个合作案例。除了传统的数字产品直接供货和标准化软件解决方案的直接输出外，也发展出了高附加值的合作模式，如平台服务的共同开发等。由此可见，中日数字产业呈现出多样化的合作态势。与传统的产品供应相比，涉及数据安全有序流动的合作，有望带来高附加值的服务和解决方案，以及较大的经济涟漪效应。

报告强调，当前国际形势的不稳定，以及中日两国在数据安全等方面的政策和制度差异，成为推进两国数字产业合作面临的挑战。但尽管如此，中日两国利用各自的优势，仍在通过数字产业合作实现相互的经济增长，有效提升了企业竞争力，并在应对高龄化等社会课题方面开展了有益探索与合作。将来，在以气候变化为代表的需要加强全球合作的领域，两国还有进一步合作空间。

(责编：申佳平、高雷)

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