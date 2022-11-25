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英雄模范走进厦门大学

2022年11月25日09:26 | 来源：人民网
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从飞行员到宇航员，那一年，他如何邂逅了“星辰大海”？从“菌草”到“幸福草”，岁月流转，他如何让一粒种子情牵万里？从钳工学徒到大国工匠，二十余载，他如何走出一条“蜕变之路”？……这一位位英雄模范，走进校园，走到学生身边，让莘莘学子在课堂上找到立德树人的最好“打开方式”。

25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举办。

在与中国共产党同龄的厦门大学，英雄模范代表和优秀思政教师、青年学生代表，将面向广大青少年同上线上线下大思政课，引导“强国一代”坚定不移听党话、跟党走，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放青春之花。

杨利伟

2003年10月15日，杨利伟搭乘神舟五号飞船首次进入太空，使中国航天事业向前迈进了一大步。浩瀚星空不断书写中国航天人的忠诚、执着和勇气。

此次走进厦大，中国载人航天工程副总设计师杨利伟将向同学们讲述“飞天圆梦”的故事。

林占熺

1997年，林占熺在福建对口帮扶宁夏时，将菌草技术延伸到了宁夏。如今，该技术已传播至世界106个国家，书写了“小小一株草，情接万里长”的佳话。

此次走进厦大，年近八旬、党龄56年的老党员林占熺将向同学们讲述“菌草变幸福草”的故事。

武大靖

从16岁进入国家队到28岁冰场争金，12载、3届冬奥会，光鲜背后是冰场上日复一日、年复一年的训练。别人在休息的时候，他还是在训练，连续十多年不曾回家过年。

此次走进厦大，“冰上飞人”武大靖将向同学们讲述“刀尖上追梦”的故事。

郑志明

二十余载于一线打磨技术，“炼”成复合型人才。28岁成为高级技师，33岁享受国务院政府特殊津贴待遇，37岁成为集团首席技能专家……他从普通钳工一步步“炼”成大国工匠。

此次走进厦大，郑志明将向同学们讲述他“从学徒工到老师傅”的故事。

何明全

60多年前，厦门何厝小学13名小队员留守前线保卫家乡，他们的英雄事迹被拍成电影《英雄小八路》，在全国传扬。影片主题曲更是被确定为中国少年先锋队队歌。而他，正是英雄小八路队长何明全。

此次走进厦大，何明全将向同学们讲述“我们是共产主义接班人”的故事。

龙兵

他是高校学生心目中最敬爱的老师，也是全国模范教师。从1995年在湖南大学任教思政课开始，龙兵从未停下忙碌的脚步，当时的他对自己说：“要做到让思政课真正入脑入心。”

此次走进厦大，龙兵将向同学们讲述“让二十大精神热腾腾地进校园”的故事。

陈东

这位全国模范教师是学生心中的“超人气老师”，被学生们称为“东哥”；他的思政课“抬头率”越来越高，选修课也被称为“秒杀”课程。

此次走进厦大，陈东将向同学们讲述“人间烟火气 社会大课堂”的故事。（吕春荣 陈蓝燕）

(责编：陈键、高雷)
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