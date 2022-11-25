“从航运业未来发展趋势来看，数字化和绿色化是全球产业链重塑的两条主线，航运业顺应绿色、低碳、智能发展的新趋势将拉动新一轮船舶投融资需求，也为未来航运业高质量发展提供新的机遇。”11月24日，在“2022北外滩国际航运论坛”“金融与保险”专题分论坛上，交通银行首席专家，交银金租党委书记、董事长徐斌介绍，截至2021年底，中资金融机构的船舶融资存量规模近1000亿美元，在全球船舶融资市场占比超过25%，中国已成为全球第一大船舶融资供给国。

论坛上，徐斌回顾总结了近年来交银金租聚焦绿色、智慧、韧性，加快推动高质量发展进程中取得的积极成效，并对航运和航运金融前沿发展趋势以及金融助力航运业新一轮绿色可持续发展进行展望。

徐斌介绍，近年来，中资金融租赁公司在自身快速发展的同时，积极支持中国船舶工业的发展，凭借租赁产品的独特优势，一方面通过大力开拓境外业务，成功促成了一批境外大型船东在国内船厂下单造船，积极助力中国船舶工业转型发展。另一方面，租赁公司通过整合境内外产业链，与大型货主公司建立长期的期租或包运合作关系，自主打造了一批大型散货和油轮船队，也为国内各类船厂提供了相当可观的订单来源。以交银金租为例，近十年来，通过租赁产品连接境外船东和国内造船企业，在国内船厂累计下单各类新造船总金额超300亿元，为中国民族船舶工业的发展贡献积极力量。从未来船舶融资市场发展趋势看，中国租赁行业将通过“中国制造+中国金融+中国管理”的一体化方案，可以更好地发挥金融租赁的桥梁功能，在航运业、船舶工业结构调整和转型升级过程中发挥深层次作用。

此外，徐斌认为，随着“双碳”目标的不断推进，航运金融领域也掀起了绿色化的热潮，在相关政策红利持续释放的背景下，绿色航运金融创新产品不断涌现，已成为服务船舶融资、航运资本市场的重要力量。交银金租一直高度关注航运业绿色化发展的前沿趋势，已开展多个绿色船型融资项目，并在融资上给予客户定价让利，积极履行金融企业的社会责任，全力支持全球环保倡议。此外，公司也在积极与航运企业对接，共同探索新的绿色航运融资项目，包括电池动力船舶、氨燃料动力船舶、甲醇燃料动力船舶等，为进一步拓宽航运业绿色高质量发展的新赛道做好准备。

“未来，交银金租将继续发挥国有金融企业的责任担当，立足中国、放眼全球，集中优势资源继续支持航运业的融资需求，助力航运业实现高质量发展。”他说。

(责编：董童、李源)

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