目前，第四批预备航天员选拔工作正在进行中，神舟十五号航天员乘组也即将奔赴中国空间站，与神舟十四号乘组“太空会师”。届时，我国航天员在轨人数将首次达到6人。为了实现“太空梦”，他们需要付出百倍的努力。如何才能成为一名航天员呢？

航天员选拔包含从特定人群中选拔预备航天员，直至最终挑选出能够胜任载人航天飞行的飞行乘组的整个过程。包括预备航天员选拔、训练期的选拔和飞行乘组的选拔，涉及临床医学、航天医学、心理学等多个学科领域。

预备航天员选拔

要想成为一名真正的航天员，你首先要成为一名预备航天员。预备航天员是从其他职业的申请人中选拔出的，达到选拔标准并取得参加训练资格的人员。一般包括基本条件选拔、医学选拔和心理选拔，目的是优选出有希望在规定期限内通过训练成为合格航天员的候选人，为航天员训练奠定良好的基础。选拔工作分为初选、复选和定选三个阶段。

01 初选阶段

对申请人提供的个人资料、档案进行基本资格审查和初步临床体验，筛除有明显疾病和功能障碍者。合格者可进入下一阶段选拔。

02 复选阶段

对初选合格者进行全面详细的临床医学检查、生理功能检查和心理测评，这是预备航天员选拔中最重要的阶段。

03 定选阶段

定选阶段即评定录取阶段，对候选者进行进一步的深入考察，经综合评定后，最终确定参加训练的合格人选。

训练期的航天员选拔

训练期航天员的选拔则是对预备航天员思想政治素质、身体心理、知识技能的全方位考察，重点进行全面深入的医学检查和心理观察，了解受训者在各种训练中的反应和心理相容性，考察他们在飞行期间完成任务和适应航天环境的能力。

在训练期间，还要对预备航天员进行各种训练科目的考核和评定，综合考察决定预备航天员能否获得航天员资格。训练科目主要包括：

01 超重耐力与适应性训练

主要是为了让航天员在飞船上升和下降的过程中，能够承受较大的过载，始终保持清醒，正确进行操作。

02 前庭功能训练

前庭功能训练主要用于训练航天员的前庭功能，提高前庭功能稳定性，预防空间运动病的发生几率，降低减轻类似“晕车”“晕船”的症状程度。航天员们在转椅上经过一番“天旋地转”的折腾后，还要分清东南西北。

03 着陆冲击体验训练

用于航天员着陆冲击体验训练的冲击塔的作用是模拟飞船返回地球的冲击环境，从而加强航天员的抗冲击耐力，研究各种方式的防护措施。航天员需要在冲击塔训练室里直落而下，对航天员的生理和心理都是一种考验。

04 中性浮力水槽训练

中性浮力水槽训练为航天员提供了模拟失重的训练环境，通过训练，使航天员熟练掌握模拟失重状态下身体的运动与姿态控制以及出舱活动操作的特点、方法和技巧。每次训练相当于地面的中、重度体力劳动负荷，对航天员的体力消耗很大。

05 野外生存训练

野外生存训练主要能够帮助航天员应对可能遇到的流落荒野的情况，在等待救援人员到来的这段时间里，航天员需要利用自己掌握的救生知识和生存技能自救互救，有效提高应急环境下的救生能力和在应急环境中生存的心理素质，做到有备无患。

针对航天员出舱活动，特别为航天员制定了使用出舱程序训练模拟器、舱外服试验舱、虚拟现实训练器等设备的专项训练。

06 出舱程序训练模拟器

航天员利用出舱程序训练模拟器主要进行正常出舱程序训练和故障处置程序训练。出舱程序训练模拟器可以模拟舱外航天服和气闸舱相关设备在使用过程中的大部分状态，给航天员提供逼真的身体触觉、视觉和听觉环境。

07 舱外服试验舱

舱外服试验舱能模拟空间环境的真空。航天员在舱内主要进行常压和低压条件下的正常出舱程序训练和故障训练，其中低压训练可以考察和训练航天员对近似真空环境的适应能力和工作能力，在心理上做好执行出舱活动任务准备的同时，也可使航天员感受真实低压情况下的运动负荷和服装温度调控情况。

08 虚拟现实训练器

虚拟现实训练器能够模拟航天员在轨工作、出舱活动等场景，并可与地面人员进行联合训练演练，每次上天之前，航天员乘组在地面至少要进行出舱全流程演练2-3次。

飞行乘组的选拔

飞行乘组的选拔是从合格的航天员中，为某次航天飞行任务选拔出的飞行乘组与备份乘组（备份航天员）的过程。需要充分考虑飞行任务的特点和要求，由不同类型的航天员组成，不仅要对飞行乘员个体作出评价，更重要的是必须对乘组整体效能作出评价。

十年磨一剑

梦想之花终将绽放

看完以上航天员选拔与训练过程

你是否对如何成为

航天员的答案更加清晰了呢

中国空间站等你来出差！

(责编：王静、赵欣悦)

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