人民网北京11月25日电 （记者王连香）“今年1至10月，全国集装箱铁水联运量完成729.8万标箱，同比增长了18.6%。”11月25日，交通运输部水运局副局长郭青松在交通运输部例行新闻发布会上介绍，今年以来，我国航运业坚持以高质量发展为主题，加快推进基础设施建设，不断提升运输服务保障能力，促进绿色智慧转型发展，取得了明显成效。

一方面是基础设施建设持续发力。“以联网、补网、强链为重点，以重大项目建设为牵引，加快推进内河高等级航道网建设，着力提升港口基础设施能力和安全韧性”，郭青松介绍，今年以来苏州港太仓港区四期工程、江苏滨海LNG码头工程等一批项目建成投产，西部陆海新通道平陆运河先导工程、长江上游涪陵至丰都河段航道整治工程等开工建设，为服务经济稳增长发挥了重要作用。

另一方面是运输服务保障稳步提升。高效统筹疫情防控、保通保畅、安全生产工作，确保粮食、能源资源和外贸集装箱运输平稳有序，加强港口、航道和重点船闸运行监测维护，对重点物资船舶实行优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊的“四优先”保障措施，国际班轮公司加大集装箱船舶运力投放，不断优化航线布局，港航企业携手主动让利、与货主共克时艰。

同时，绿色低碳发展加快推进。今年1至10月，长江经济带靠港船舶岸电用电量超过6200万度，同比增长了27%；数字化转型成效明显。今年1-10月，完成基于区块链的进口货物港口电子放货68.3万标箱，同比增长138%，进一步扩展了区块链技术在航运领域的应用。目前，我国已建和在建自动化码头规模稳居世界第一，核心关键技术自主可控。

郭青松表示，下一步，交通运输部将以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快推进世界一流港口建设和内河、海运高质量发展，加快建设交通强国水运篇，更好服务构建新发展格局。

(责编：王连香、高雷)

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