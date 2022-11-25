11月24日，工业和信息化部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会。图片来源：工业和信息化部规划司、办公厅

人民网北京11月25日电 （记者申佳平）11月24日，工业和信息化部在江苏无锡召开国家先进制造业集群现场会。会议指出，要加快构建先进制造业集群梯次培育发展体系。

会议指出，培育发展有国际竞争力的先进制造业集群是把发展先进制造业集群作为推进新型工业化、建设制造强国的战略举措，加快提升集群发展质量和国际竞争力，推动制造业从量的扩张转向质的提升，促进产业迈向全球价值链中高端。

会议强调，要对标世界级集群培育目标，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，着力构建深度融合的协同创新网络，形成世界一流创新能力；着力推动集群高端化智能化绿色化发展，建设世界一流先进制造能力；着力壮大互促共生的优质市场主体，培育世界一流企业；着力推动优质要素向集群汇聚，营造世界一流产业生态；着力构建现代化治理体系，打造世界一流集群治理能力，推动国家级集群向世界级加快提升。

会议指出，要紧紧围绕新时代目标任务，在总结经验基础上，创新思路举措，形成政策合力，加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系，完善央地联动、部门协同的工作机制，完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系，促进集群交流与合作，推动集群工作不断迈上新台阶。

据了解，会议总结交流了先进制造业集群发展专项行动实施三年来的工作经验，同时公布45个国家先进制造业集群名单，部署国家级集群培育提升工作。

(责编：申佳平、高雷)

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