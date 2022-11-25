人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）近期，国务院联防联控机制出台了优化防控工作二十条措施，对此交通运输部针对疫情防控工作具体有哪些部署？11月25日，交通运输部应急办副主任周旻在新闻发布会上回答人民网记者提问时表示，交通运输部坚决迅速贯彻落实中央政治局常委会会议精神，认真落实国务院联防联控机制二十条优化措施，科学精准做好有关工作。

一是迅速开展部署。交通运输部召开党组会、部务会、疫情防控领导小组会等会议，研究部署做好疫情防控交通运输各项工作。

二是调整优化措施。二十条措施公布后，交通运输部立即逐项对照研究，结合交通运输行业实际抓好落实。11月14日，交通运输部制定印发了交通运输行业的15条优化措施，重点就高风险岗位人员管理、配合提供“落地检”服务、做好客运站服务区防控、整治层层加码、强化物流保通保畅等方面作出具体部署。

上周，交通运输部连续修订发布了《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南（第九版）》《公路服务区和收费站新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十一版）》等11项指南，细化优化了行业基层一线做好防控的相关内容。

三是狠抓工作落实。近段时间以来，交通运输部加强统筹协调、部省联动和督促指导，组织开展了视频调度督导会，及时跟踪掌握各地落实情况，动态协调解决新情况新问题。近期，交通运输部还将开展一次面向全行业、直达基层工作人员的政策解读培训，帮助一线干部职工、工作人员掌握政策要义、措施要点，进一步提高科学精准防控水平。

“交通运输部落实进一步优化防控二十条措施的要求，细化优化了交通运输领域15条防控措施，同时对11项防控指南做了优化和修订。”交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任舒驰在发布会上指出，出台的这些文件和指南都是从坚持科学精准做好疫情防控工作出发，在客货运输、隔离转运、滞留人员疏解、物流保通保畅等方面，采取更加科学精准的防控举措，为坚决打赢常态化疫情防控攻坚战提供有效的交通运输保障。

舒驰表示，下一步交通运输部将突出严格执行优化调整后的疫情防控措施，突出抓好重点物流枢纽疫情防控，突出落细落实公共服务区防控举措。同时，加强分析研判，提前谋划做好明年春运工作，保障常态化疫情防控下人民群众安全、健康、便捷出行。

此外，舒驰还指出，交通运输部将持续加强交通物流运行动态监测，加大典型问题通报曝光力度，畅通投诉渠道，一旦发现层层加码、“一刀切”、过度通行管控等行为，一事一协调，一事一处理，立即采取措施督促整改，迅速解决物资运输不畅的问题。进一步保障运输主通道、主枢纽稳定运行，全力以赴保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通。

(责编：乔业琼、高雷)

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