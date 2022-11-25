跨京沪铁路转体桥在空中完成“优美转身”。受访方供图

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）11月23日13时35分，济南绕城高速公路二环线西环段项目（简称“济南大西环项目”）重要控制性工程之一--跨京沪铁路转体桥在空中完成顺时针“优美转身”，跨越京沪铁路与两侧引桥完美对接，顺利完成转体任务，为济南大西环项目全线贯通奠定了坚实基础。

济南大西环项目是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网的重要组成部分，被交通运输部确定为首批平安百年品质工程创建示范项目和全国重大工程宣传示范项目试点，被山东省交通运输厅评为高速公路工程质量管理及四新技术运用工作经验示范项目。

山东省交通运输厅相关负责人表示，本项目的建设对完善山东省高速路网布局、强化济南作为省会城市群经济圈和新旧动能转换综合试验区核心城市的辐射带动作用，带动沿线区域经济社会快速发展等方面具有重要意义。

据了解，跨京沪铁路转体桥上部结构采用预应力混凝土T构，下部结构主墩采用“V”型空心墩设计，整幅桥梁全宽38.33米，转体重量高达25680吨，是目前国内最重单墩双幅宽体无合龙段转体桥梁，且主承台深基坑开挖处临近繁忙干线京沪铁路，距路基坡脚线最近处仅有15米，临近铁路基坑开挖深度10余米，施工过程复杂、精度要求高。

据介绍，为确保顺利转体，项目公司成立专门领导小组，组织参建单位精心编制转体施工方案，从方案论证到细化分工，从现场技术指导到安全质量管理，多方面严格把控，反复模拟复核转体各项数据，重点加强技术安全保障，对转体桥进行称重、配重并试转，同时在转体过程中实时监测风速、风向、转动速度和梁体空间姿态，针对垫石部位混凝土应力进行监测并构建预警系统，实时掌握转体参数信息和桥梁姿态，确保转体成功。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经