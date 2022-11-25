人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

跨越京沪铁路 国内最重单墩双幅宽体无合龙段转体桥完成转体

2022年11月25日13:16 | 来源：人民网
小字号

跨京沪铁路转体桥在空中完成“优美转身”。受访方供图

人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）11月23日13时35分，济南绕城高速公路二环线西环段项目（简称“济南大西环项目”）重要控制性工程之一--跨京沪铁路转体桥在空中完成顺时针“优美转身”，跨越京沪铁路与两侧引桥完美对接，顺利完成转体任务，为济南大西环项目全线贯通奠定了坚实基础。

济南大西环项目是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网的重要组成部分，被交通运输部确定为首批平安百年品质工程创建示范项目和全国重大工程宣传示范项目试点，被山东省交通运输厅评为高速公路工程质量管理及四新技术运用工作经验示范项目。

山东省交通运输厅相关负责人表示，本项目的建设对完善山东省高速路网布局、强化济南作为省会城市群经济圈和新旧动能转换综合试验区核心城市的辐射带动作用，带动沿线区域经济社会快速发展等方面具有重要意义。

据了解，跨京沪铁路转体桥上部结构采用预应力混凝土T构，下部结构主墩采用“V”型空心墩设计，整幅桥梁全宽38.33米，转体重量高达25680吨，是目前国内最重单墩双幅宽体无合龙段转体桥梁，且主承台深基坑开挖处临近繁忙干线京沪铁路，距路基坡脚线最近处仅有15米，临近铁路基坑开挖深度10余米，施工过程复杂、精度要求高。

据介绍，为确保顺利转体，项目公司成立专门领导小组，组织参建单位精心编制转体施工方案，从方案论证到细化分工，从现场技术指导到安全质量管理，多方面严格把控，反复模拟复核转体各项数据，重点加强技术安全保障，对转体桥进行称重、配重并试转，同时在转体过程中实时监测风速、风向、转动速度和梁体空间姿态，针对垫石部位混凝土应力进行监测并构建预警系统，实时掌握转体参数信息和桥梁姿态，确保转体成功。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：1至10月全国集装箱铁水联运量完成729.8万标箱
　　人民网北京11月25日电 （记者王连香）“今年1至10月，全国集装箱铁水联运量完成729.8万标箱，同比增长了18.6%。”11月25日，交通运输部水运局副局长郭青松在交通运输部例行新闻发布会上介绍，今年以来，我国航运业坚持以高质量发展为主题，加快推进基础设施建设，不断提升运输服务保障能力，促进绿色智慧转型发展，取得了明显成效。…
交通运输部：做好粮食、化肥、煤炭等重点物资的运输保障
　　人民网北京11月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，介绍统筹做好疫情防控和冬季交通运输保障工作有关情况。交通运输部水运局副局长郭青松表示，新冠肺炎疫情发生以来，产业链供应链面临着严峻考验，航运业发展也受到一定的冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部