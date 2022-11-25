人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）顺风车用户如何理解出行信用？日常如何积累出行信用？有哪些容易被忽略的出行信用常识？近日，约1.5万名用户通过答题的形式完成信用出行指数“自测”，其中获得100分（满分120分）以上占比65%，120分满分用户占比23%，超过3400人。

从测试看，用户对于出行信用的定义，以及出行信用分的影响因素，有较全面认知；同时也存在一些认知待完善空间：包括订单有责取消的具体场景，以及为保障行程顺畅进行，车主乘客需提前做好哪些相互告知和协商等。

超过5000名用户分享对出行信用的理解，其中“守时”“履约”“提前”“及时”“协商”“遵守”，是提及频率最高的六个关键词。同时，测试还总结出“失分率最高的十大顺风信用出行知识点”，涉及预支付车费，行程中可否更改目的地等。

在不少用户看来，恪守出行信用，不仅能增进合乘双方相互信任，给双方带来更大安全感和确定性，也会让出行更和谐更愉悦。一位乘客表示，诚信是立身之本，得人信任，事半功倍，守约守时永远是最大的美德之一。

一位车主则表示，个人诚信度提高，给乘客更多安全感，信用分越高，乘客选择合乘概率就大，而且能给乘客留下好印象。

据了解，此次嘀嗒出行第二届出行安全知识有奖挑战赛，基于用户答题统计，还总结出失分率最高的十大顺风出行信用小知识。其中，排名前五的知识点，分别涉及车费预支付、中途不改目的地，不单独运送物品、中途上下车提前备注、勿要求过早过晚出发。

对此，嘀嗒出行产品负责人表示，顺风车有别于商业出行，车主是基于自身出行需求和线路顺路接单，乘客是否守时和履约，直接影响车主自身出行计划。因此，乘客通过预付车费来确认合乘意向，能够让车主更安心来接乘客，减少不确定性，同时也让车主乘客双方都更有保障。同时，平台只有在顺风行程完成，且确认乘客到达后，才会将车费付给车主。若行程取消，或双方未能顺利成行，车费都会原路退还。

同时，由于顺风车车主都有自己的出行线路和时间计划，乘客如中途临时更改目的地，将会影响到车主出行计划，因此顺风车不支持乘客中途临时更改目的地。

此外，针对订单临时取消和随意爽约将给车主乘客带来哪些影响时，98.6%的用户均认为，车主若临时取消订单，或导致乘客上班迟到、错过高铁，飞机等重要事项。96.8%用户均认为，春节期间，车主若临时取消城际订单，可能导致乘客无法回家乡过节与家人团聚。还有97.9%的用户认为，乘客若临时取消订单，或导致前来接驾的车主空跑一趟，耽误车主时间和精力。

对此，上述负责人表示，虽然顺风车车主接单是基于自身出行需求且顺路而为，但很多时候，乘客上车地点和出行路线很难100%和车主正好顺路，车主往往需要多开一小段才能捎上乘客。此外车主等待乘客上车，寻找临时停车位等，都可能花费额外时间和精力。因此，车主乘客应相互理解体谅，尽力避免临时取消订单给对方带来的麻烦。

(责编：乔业琼、高雷)

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