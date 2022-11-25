人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）近期，部分地区仍然出现对货车通行层层加码、过度管控等问题，对群众正常生产生活造成影响。

对此，交通运输部新闻发言人、政策研究室副主任舒驰在新闻发布会上进行了回应。他指出，针对近期部分地区出现的“一刀切”限制货车通行、要求货车司机现场等待核酸检测结果以及滞留货车司机生活服务保障不到位等问题，交通运输部高度重视，切实发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，强化统筹调度部署，加强问题督办转办，及时有效解决货车通行受阻问题，全力以赴保障交通物流畅通。

舒驰表示，下一步，交通运输部将进一步优化防控工作的二十条措施要求，持续优化调整通行保障措施，加强督办转办力度，一事一协调解决交通物流不通不畅问题，坚决防止层层加码、“一刀切”问题反弹，为维护人民群众正常生产生活秩序提供服务保障。

一是做到“五个严禁”。督促指导各地科学精准实施通行管控措施，切实做到“五个严禁”：严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；严禁“一刀切”限制封闭区域末端物流配送；严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出；严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行；严禁以车籍地、户籍地为依据限制货车通行，对有涉疫地区行程的货车司机，落实“即采即走即追”+闭环管理要求，保障通行顺畅。

二是畅通投诉举报渠道。近日，交通运输部将全国各省份交通物流保通保畅24小时值班电话统一向社会公布，货车司机朋友如遇过度通行管控问题，可拨打相关电话进行投诉举报，也可拨打12328交通运输服务监督热线或通过12328微信小程序进行投诉举报，交通运输部将即接即转即办，一事一协调解决过度通行管控问题，保障货车通行顺畅。同时，也将督促指导各地进一步加强对货车司机的关心关爱，为货车司机提供餐饮、休息、如厕等生活服务保障，解决货车司机的实际困难。

三是加强问题督办转办。针对部分地方出现的层层加码、“一刀切”等过度通行管控问题，加强问题转办和三级督办，持续跟踪调度办理情况，确保问题及时有效解决。对于群众反映强烈、反复出现的问题，交通运输部将进行公开通报曝光，加强警示震慑，坚决防止层层加码、“一刀切”问题反弹。

(责编：乔业琼、高雷)

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