报告显示：先进制造业“东强西弱”格局有所缓解
2022年11月25日13:17 | 来源：人民网
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人民网北京11月25日电 （记者乔雪峰）先进制造业是全球科技创新的主阵地，是世界未来经济发展的主导力量，彰显国家综合实力与核心竞争力。城市作为先进制造业的核心载体，是我国先进制造业高质量发展的主阵地，其在激发创新活力、加快动能转换、培育企业梯队、加速产业集聚、推动绿色发展等方面具有着不可替代的作用。
近日，赛迪顾问智能装备产业研究中心围绕创新能力、融合发展、经济带动、品牌质量和绿色集约五个维度，以全国293个地级市为样本，对各城市先进制造业发展情况进行定性及定量研究，形成了先进制造业百强市（2022）研究成果（以下简称报告）。
报告显示，截至2021年末，先进制造业百强市总计完成规上工业增加值近19万亿元，占全国规上工业增加值比重超过60%，较2018年增长超10万亿元。R&D经费投入强度达到2.48%，较2018年提高0.35个百分点。
同时，自2018年以来，先进制造业百强市培育了先进制造业集群决赛优胜者23个、近23万家高新技术企业、3000余家专精特新“小巨人”企业、380个单项冠军企业，建设了127个新一代信息技术和制造业融合发展试点、118个绿色工业园区和1598个绿色工厂。
报告显示，2022年先进制造业百强市仍然呈现出“东强西弱，南强北弱”的空间结构特征。“东强西弱”的格局有所缓解，但东部地区先进制造业百强市入围城市仍达到55个城市。2022先进制造业百强市南部、北部地区分别入围70、30个城市，“南强北弱”的格局较上年度有所减缓，但对比五年数据来看，并未出现明显变化。
(责编：乔业琼、高雷)
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