11月25日，我国首飞航天员、航天英雄、中国载人航天工程副总设计师杨利伟向同学们开讲“飞天圆梦”思政大课。人民网 焦艳摄

人民网厦门11月25日电 （记者赵竹青、张克非）载人登月、载人探火……我国首飞航天员、航天英雄、中国载人航天工程副总设计师杨利伟25日表示，中国人探索浩瀚宇宙的脚步不会停止，“未来，我们还将走向更远的深空。”

11月25日，由中央网信办、教育部、人民日报社、共青团中央、福建省委网信委、中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举办。杨利伟以“飞天圆梦”为主题，向同学们开讲了一场航天思政大课。

杨利伟表示，今年之于载人航天有里程碑意义：是中国空间站建成、中国人拥有了自己的“太空家园”圆梦之年，也是载人航天工程立项实施30周年、各项技术得到充分验证的而立成熟之年。

他提到，1992年，载人航天工程起步建设，按照“三步走”战略稳步实施。9次载人飞行、17次无人飞行、8次出舱活动均取得圆满成功，先后将23人次顺利送入太空。实现在轨驻留1人1天到3人半年、单舱飞行到组合体稳定运行、小体量飞行器到大体量舱段、舱内实施科学实验到舱外执行任务等关键跨越。

“中国空间站时代的脚步正越来越近了。”杨利伟表示，当前，载人航天高密度、高难度空间站建造所有任务压茬顺利推进。神舟十五号飞船即将发射，空间站“六人行”将成为我国载人航天发展史上又一重要历史时刻。

杨利伟说，亲历和见证这一次次的第一次、一次次的圆梦时刻，让他深深地感到：这种为国出征的豪迈，本质上是一种对家国的责任感和幸福感，“当我们个人的梦想与民族的梦想、国家的需要、人民的期盼融合到一起，就是内心最大的幸福。”

“我希望更多有梦想、有勇气的年轻人加入我们航天人队伍，与我们一道开启飞天逐梦之旅，把青春热血、智慧心血汇入建设航天强国的伟大事业和澎湃浪潮中来，早日找到属于你们自己的星辰大海！”在这堂思政大课的尾声，杨利伟向青年学子发出邀请，并鼓励他们勇敢追求梦想、积极创造价值、热情拥抱生活，为国家的发展、社会的进步、百姓的幸福作出实实在在的贡献。

(责编：赵竹青、高雷)

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