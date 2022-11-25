个人所得税APP截图。

人民网北京11月25日电 （记者罗知之）11月25日，个人所得税APP进行了版本更新，记者注意到，办税频道增加了“个人养老金扣除信息管理”功能，支持扫描个人养老金缴费凭证二维码以录入相关扣除信息。

不久前，财政部、税务总局发布的《关于个人养老金有关个人所得税政策的公告》显示，自2022年1月1日起，对个人养老金实施递延纳税优惠政策。在缴费环节，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除；在投资环节，计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税；在领取环节，个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目。

此外，《个人养老金实施办法》明确，信息平台通过国家社会保险公共服务平台、全国人力资源和社会保障政务服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务入口或者商业银行等渠道，为参加人提供个人养老金服务，支持参加人开立个人养老金账户，查询个人养老金资金账户缴费额度、个人资产信息和个人养老金产品等信息，根据参加人需要提供涉税凭证。

(责编：罗知之、高雷)

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