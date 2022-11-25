11月26日-11月30日降温幅度预报图。中央气象台供图

人民网北京11月25日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，11月26日至30日，今冬以来最强寒潮将自西向东影响我国大部地区，此次寒潮降温剧烈、风力大、影响范围广，波及30余个省（自治区、直辖市），多地累计降温幅度可达15℃，局地可达20℃以上，并伴有雨雪天气。

在大风降温方面，预计26日至27日，新疆、甘肃西部、内蒙古西部等地大部地区气温将下降10℃至18℃，局地下降20℃以上，上述地区将有6级至8级偏北风、阵风9级至11级，新疆山口风力可达12级至13级，部分地区将伴有沙尘天气。

28日至30日，寒潮继续东移南下，中东部大部气温将下降8℃至16℃，局地降温幅度可达16℃以上，长江中下游以北大部地区将有4级至6级偏北风，阵风7级至9级；东部海区风力有7级至9级，阵风10级至11级。

冷空气前锋过后，日最低气温0℃线将逐步南压到长江中下游至贵州南部一带，日最低气温-10℃线将位于辽宁南部、北京西部至甘肃东部一带。

“就目前预报来看，受此次寒潮天气影响，南方大部地区都会出现降雨，雪线可能南压到长江沿线至湖南西部、贵州一带。”中央气象台首席预报员张芳华表示，在雨雪天气方面，预计25日至26日，新疆北部部分地区有强降雪，其中伊犁河谷、塔城、阿勒泰等部分地区会有大到暴雪，局地有大暴雪；27日至30日，西北地区东部、华北部分地区、东北地区、黄淮、江汉、江淮等地先后有雨转雨夹雪或降雪，西南地区东部、江南大部、华南等地有降雨，江南部分地区有中到大雨、局部暴雨。目前南方气象干旱比较严重的重庆、贵州、湖南西部、广西北部等地降雨量有10毫米至20毫米，对缓解旱情有一定作用。

张芳华建议，由于近期我国大部地区气温偏高，此次寒潮后大部地区气温将转为较常年同期明显偏低，公众需关注剧烈降温、雨雪、大风天气带来的不利影响；寒潮将带来剧烈大风降温，各地要做好简易设施、高空悬挂物、设施农业的防风加固，并防范海上大风危害；新疆应加强防范降雪叠加影响，防范雪灾的发生。相关部门要做好电、暖、气等能源的供应保障工作。在雨雪天气下，道路易积雪、结冰，能见度较低，可能影响交通运输与城市运行，相关部门要采取措施加强机场、火车站、高速公路等交通枢纽、干线的安全管理和疏导工作。南方地区要利用近期降水继续做好蓄水储水工作，并注意防范局地强降雨可能引发的次生灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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