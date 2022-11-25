新华社北京11月25日电（记者赵文君）中消协25日发布今年“双11”消费维权舆情分析报告，消费者对于今年“双11”电商平台简化促销规则的总体评价趋于正向，同时消费体验短板依然存在，问题主要集中在促销价格争议、商品质量短板、直播销售乱象、团购安全隐忧、快递服务问题五方面。

据介绍，中消协利用互联网舆情监测系统，对10月20日至11月13日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。在25天监测期内，共收集相关“消费维权”类信息4800多万条、日均信息量约195万条，例如先提价后打折、预售价格高等问题，直播“翻车”、社交小程序团购“收钱不发货”等经营不诚信、管理不到位问题，都是消费者关注热点。

中消协有关负责人表示，在互联网环境下，价格销售体系日益透明，经营者在渠道与价格管理方面的统筹策划和诚信意识还有待完善，建议商家在各种优惠促销场景中，从维护自身品牌形象与消费者权益角度出发，谋划决策更审慎、落实举措更周全。呼吁商家和平台企业加强自律，强化诚信意识和规则意识，主动补齐在落实主体责任和对平台内经营者约束管控方面的短板，不断提升消费者网购的满意度和获得感。

(责编：袁勃、胡永秋)

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