神舟十五号乘组名单公布 瞄准29日23时08分发射
2022年11月28日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者赵竹青）在11月28日举行的神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明宣布：经总指挥部研究决定，瞄准北京时间11月29日23时08分发射神舟十五号载人飞船，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。航天员费俊龙参加过神舟六号载人飞行任务，邓清明和张陆都是首次飞行。
(责编：赵竹青、吕骞)
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