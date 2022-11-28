人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）10月28日，一批卫生陶瓷产品从河北唐山国际商贸交易中心发往韩国，标志着以市场采购贸易方式出口的外贸新业态在唐山启动。

10月27日，海关总署发布《海关总署关于扩大市场采购贸易方式试点的公告》（以下简称《公告》），将市场采购贸易方式试点范围扩大至天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城、黑龙江绥芬河市青云市场、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆市大足龙水五金市场、新疆阿拉山口亚欧商品城、新疆乌鲁木齐边疆宾馆商贸市场等8家市场。

记者了解到，从2014年开始，商务部等七部门已在全国设立了31个市场采购贸易方式试点。2021年，市场采购贸易方式出口达到了9304亿元人民币，出口规模7年增长7倍。今年前8个月，市场采购贸易方式出口达5813亿元人民币。

据了解，市场采购贸易方式，是指在经认定的市场集聚区采购商品，由符合条件的经营者办理出口通关手续的贸易方式。市场采购贸易方式单票报关单的货值最高限额为15万美元，符合条件可享受简化申报、免征不退等政策便利。这种为“多品种、多批次、小批量”外贸量身定制的新型贸易方式很受中小微企业的青睐，为专业市场的广大商户们搭建了一个低成本、高效率的出口通道。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，与一般贸易相比，市场采购贸易具有三个特点：一是海关监管更便利，市场采购贸易设立了单独的监管代码“1039”，对这个项下申报出口实行简化申报；二是税收征管更简单，对用市场采购贸易方式出口的货物免征增值税，也不办理出口退税；三是结汇方式更灵活，从事市场采购贸易方式的境内和境外个人，在符合条件的情况下，可以通过他们个人外汇账户来办理外汇结算。

随着《公告》落地，天津已“集齐”国务院加快培育的全部六种外贸新业态，包括市场采购、跨境电商、外贸综合服务企业、离岸贸易、海外仓和保税维修。

天津海关相关负责人介绍，在各项通关措施保障下，王兰庄国际商贸城市场采购贸易将很快实施，为个体工商户和小微企业搭建开拓国际市场的桥梁，为天津市自行车、乐器、汽车零配件、绢花等优势商品出口提供更便捷的通关服务。下一步，天津海关将持续推动市场采购贸易规范发展，制定并组织具体实施细则，支持和培育本土特色优势产品出口，助力进出口企业更好融入“双循环”，助力天津市构建服务京津冀、辐射“三北”、联通国内外的商贸发展新格局。

如何进一步完善市场采购贸易方式？李兴乾介绍，商务部等部门将完善试点单位的动态调整机制，实现优胜劣汰，更好发挥示范引领作用。

同时，业内分析认为，我国市场采购贸易发展存在规模和覆盖范围相对较小、市场主体抗风险能力不足、服务和监管不到位等问题。建议加强市场采购贸易与跨境电子商务融合发展，注重区域特色品牌发展，进一步推动市场采购贸易差异化发展。

(责编：郭思邈、吕骞)

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