据中国载人航天工程办公室消息，神舟十五号瞄准11月29日23时08分发射。经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员将执行神舟十五号载人飞行任务，由费俊龙担任指令长。

今天（28日）上午11时许，费俊龙、邓清明、张陆3名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面，并回答记者提问。

神舟十五号航天员乘组基本情况

费俊龙同志简历

费俊龙，男，汉族，籍贯江苏昆山，中共党员，硕士学位。1965年5月出生，1982年6月入伍，1985年6月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，专业技术少将军衔。曾任空军某飞行学院飞行技术检查员，被评为空军特级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员，曾任中国人民解放军航天员大队大队长、载人航天工程航天员系统副总指挥。2005年10月，执行神舟六号载人飞行任务并担任指令长，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发“航天功勋奖章”。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组并担任指令长。

邓清明同志简历

邓清明，男，汉族，籍贯江西宜黄，中共党员，硕士学位。1966年3月出生，1984年6月入伍，1988年10月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队特级航天员，大校军衔。曾任空军某师某团某飞行大队副大队长，被评为空军一级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

张陆同志简历

张陆，男，汉族，籍贯湖南汉寿，中共党员，硕士学位。1976年11月出生，1996年8月入伍，1999年4月加入中国共产党，现为中国人民解放军航天员大队二级航天员，大校军衔。曾任空军某训练基地某团司令部空战射击主任，被评为空军一级飞行员。2010年5月入选为我国第二批航天员。经全面考评，入选神舟十五号载人飞行任务乘组。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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