航天新征程 | 17年前太空翻筋斗，他将再度“飞天”！
今天上午
中国载人航天工程办公室官宣
航天员费俊龙
将执行神舟十五号载人飞行任务
并担任指令长
“外国航天员能做到的
中国航天员也一定能做到”
费俊龙从小就有一个“从军梦”
1982年
17岁的费俊龙经过层层选拔
成为一名空军飞行员
1995年
第一批航天员选拔工作启动
费俊龙从1500人中脱颖而出
成为航天员大队的一员
从那时起
费俊龙开始了复杂的理论知识学习
以及高负荷的体能训练
经过日复一日的坚持
2003年费俊龙通过了“神五”初选
最终遗憾落选
找差距，补不足
费俊龙非自己定了目标：
冲刺“神六”
从那时起
他为了“飞天”拼尽全力
最终，费俊龙以总评第一的成绩
入选“神六”梯队
并担任“神六”指令长
2005年10月12日
神舟六号飞天
航天员费俊龙和聂海胜
踏雪出征，逐梦太空
怎么让地面知道自己状态良好？
费俊龙想起
国外航天员曾在空间站做“前滚翻”
于是，他大胆地在座椅上
连做4个“前滚翻”
他说：
“外国航天员能做到的
中国航天员也一定能做到！”
“这么美的地方
我还会再来的”
神舟六号验证了我国具备了
“多人多天”的太空飞行能力
费俊龙、聂海胜
在接近5天5夜的飞行时间里
相互配合进行了一系列空间科学试验
圆满完成任务
返回地球前，遥望蓝色星球
费俊龙心想
“这么美的地方，我还会再来的！”
17年过去了
费俊龙再度圆梦
将随神舟十五号飞向太空
当年“神六”飞天
带着全家福“上天”的费俊龙曾说
“遗憾没什么时间好好看看照片”
这一次“神十五”将驻留6个月
相信费俊龙的床头
还会出现温暖的全家福~
祝贺费俊龙！
监制丨马烨
主编丨孙毛宁 秦祎
编辑丨谷帅
视频编辑丨马烨
来源丨央视军事
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