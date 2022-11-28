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重磅微视频《航天新征程》

2022年11月28日23:35 | 来源：央视网
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　　我国发展航天事业，建成航天强国，这是中华民族不懈追求的航天梦。

　　——习近平

因为梦天，所以问天

千年的探索从未放弃

前赴后继，代代接力

三十年很长

但把中国人送上太空

时间又显得那么紧张

从无到有，从有到强

靠的是争分夺秒地硬刚

一年很短

但在建成空间站的最后阶段

中国航天人持续高产

把50%的把握变成100%的笃定

将不可想象变成顺理成章

当别人看不到希望的时候

让自己变成希望

天地的握手

是精密的计算

是永续的轮换

是渺小生命向浩瀚宇宙的致敬

我们

传承先贤的智慧，扛起父辈的旗帜

不再向天要答案，而是上天找答案

走你走过的“长征”

住你住过的“天宫”

把神州的梦想放进“神舟”

让千年的传说照进现实

勇往便会不枉

火力全开

“箭”指长空

刺破苍穹

开“天宫”，迎“神舟”

九霄共鉴

我们“天宫”见

(责编：赵欣悦、牛镛)
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