重磅微视频《航天新征程》
2022年11月28日23:35 | 来源：央视网
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我国发展航天事业，建成航天强国，这是中华民族不懈追求的航天梦。
——习近平
因为梦天，所以问天
千年的探索从未放弃
前赴后继，代代接力
三十年很长
但把中国人送上太空
时间又显得那么紧张
从无到有，从有到强
靠的是争分夺秒地硬刚
一年很短
但在建成空间站的最后阶段
中国航天人持续高产
把50%的把握变成100%的笃定
将不可想象变成顺理成章
当别人看不到希望的时候
让自己变成希望
天地的握手
是精密的计算
是永续的轮换
是渺小生命向浩瀚宇宙的致敬
我们
传承先贤的智慧，扛起父辈的旗帜
不再向天要答案，而是上天找答案
走你走过的“长征”
住你住过的“天宫”
把神州的梦想放进“神舟”
让千年的传说照进现实
勇往便会不枉
火力全开
“箭”指长空
刺破苍穹
开“天宫”，迎“神舟”
九霄共鉴
我们“天宫”见
(责编：赵欣悦、牛镛)
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