权威访谈｜对话神舟十五号航天员乘组
2022年11月29日20:13 | 来源：新华社
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为了梦想，你可以坚持多久？
2022年11月28日，执行神舟十五号飞行任务的3名航天员首次公开亮相——时隔17年再度飞天的费俊龙、执着坚守近25年终圆飞天梦想的邓清明、12年如一日艰辛训练换来首次太空之旅的张陆。
他们可以为了航天梦想，逐梦一生。
作为中国空间站建造阶段的最后一棒，他们将带着祖国和人民的期望重托奔向“天宫”，踏上为期6个月的飞天之旅。
梦圆航天正当其时，中国空间站永远值得期待。
出品：孙志平、李学勇
监制：张平锋、黄 明、李国利、孙 伟
制片：杨 咏
编导：王洪流
记者：李国利、王洪流、黄一宸、占 康
音乐：《我有一个梦》
新华社音视频部
新华社解放军分社
中国航天员中心
联合出品
(责编：白宇、岳弘彬)
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