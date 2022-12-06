王绍绍、实习生施懿芝

“我们在西沙看见最多的就是竹节珊瑚，像竹子一样。然后下面还有矮的扇珊瑚，像大扇子一样。各种各样的珊瑚很好玩的，这是另外一个世界。”3次下潜南海、82岁的中国科学院院士、同济大学教授汪品先描述着南海的美妙景观。

近日，我国首个深海主题综合性原创临展“深海园林”展在上海自然博物馆亮相。其中展出的竹节珊瑚、深海潜铠虾等标本，便是由汪品先等一众“深海勇士”从南海深处采回的成果。

“枝繁叶茂”在深海

2018年，汪品先前往西太平洋地区下潜。他搭载国产率达95%的 “深海勇士”号4500米载人深潜器，3次下潜南海。

在这趟旅程中，他意外发现了深海珊瑚林。深海珊瑚林由各种各样的珊瑚组成，高得像乔木、在海水中摇曳生姿的是竹珊瑚；矮得像扫帚、像扇子的是扇珊瑚，上面爬着海星、章鱼等生物；还有“躺”在泥沙中的海鳃类软珊瑚，宛如陆地上的秧田。

这次展览展出的30多件冷水珊瑚标本中，23件首次与观众见面。深海热液区展示了来自东太平洋中脊的热液喷口的岩石及其岩石切片，以及珍贵的管状蠕虫标本；深海冷泉区域展出了非常完整的深海潜铠虾、贝类、冷水珊瑚标本及自生碳酸盐岩切片。

深海海底动物。受访者供图

据了解，与人们熟知的生长在热带浅海水域的暖水珊瑚不同，冷水珊瑚生活在4℃~12℃的冷水里，它们不与单细胞藻类共生，主要以水中的浮游生物以及浅水层沉降下去的有机质为食。“南海‘冷水珊瑚林’，是我们此前完全不了解的生态系统，东亚的冷水珊瑚研究基本上是空白的。”汪品先说。

冷水珊瑚林的发现对研究海底生物有着重大意义。汪品先表示，海水平均水深3700米，上面200米才有光，也就是说下面3500米的海水是没有光的，地球上海水95%是黑的，是一个我们了解很少的黑暗世界。从前，大家认为海底岩石是没生物的，但现在看到了冷水珊瑚，而且这些珊瑚全部长在石头上，那么就说明，岩石质的海底是有生物圈的。

与冷水珊瑚“面对面”

汪品先第一次听说人可以下潜到海底是在1978年。那是中国的石油科技代表团出国考察，一位法国科学家告诉他“海底的海百合特别漂亮，有机会一定要下去看看”。

几十年间，汪品先致力于推动中国的深海研究。20世纪70年代起，他通过微体化石系统地进行古环境研究，曾完成我国第一口海上石油探井的微体古生物分析任务。80年代中期起，他首次发现了南海等西太平洋边缘海在冰期和间冰期旋回中环境与沉积变化的古海洋学放大效应。

想要在深海研究领域取得突破性成果，离不开国际大洋钻探。“大洋钻探是在三四千米的海底打钻，通过研究岩心来发现南海形成的历史。”汪品先解释说。

1999年初，他作为首席科学家成功主持了中国海区的首次大洋钻探，实现了中国海科学深海钻探零的突破。2010年，汪品先发起“南海深部过程演变”重大研究计划，国内32个单位、700多位科学家参与，超计划实施了3次大洋钻探和3个深潜航次。

“通过钻探，我们发现了南海独特的张裂过程，这和北大西洋所谓的世界典型模式是不同的——过去人们都认为海洋是由陆壳经过一系列的扩张、裂变、演化而来。现在，我们将对南海模式进行研究和论证。”汪品先介绍。

2018年5月10日到24日，汪品先在科考船和深潜器里度过了14个难忘的日夜。深潜结束后，他兴奋地说，“我们中国人也能下潜了！2010年之前，世界上只有日本、美国、法国、俄罗斯4个国家拥有载人深潜器。”

科普科研再“深潜”

走进“深海园林”展厅入口，观众将看见一条裸眼3D效果的鲸鱼正在向你微笑。再往里走，观众将被28平方米大型多媒体投影和400平方米的深海场景所环绕，看到80株通过3D建模、打印技术制作的冷水珊瑚模型和60个管状蠕虫的微缩模型。

上海科技馆馆长王小明介绍，临展由上海自然博物馆与同济大学海洋地质国家重点实验室顶级团队共13人、花了两年多的时间精心打造而成。由关于海洋的神话故事引出，临展充分借鉴中国古典园林“移步异景”的规划设计手段，将场景分隔为“海边的想象”“追梦深海”“幽暗仙境”“海底奥秘”“探索无限”五个部分。

“我们既希望用数字化的方式带给观众身临其境的震撼体验，也要保证科学性，比如一株珊瑚的摆动方向和角度都要经过反复考量。” 王小明说。

王小明认为，科普教育是博物馆最重要的功能。近年来，上海科技馆开发了4D科幻电影、科普游戏等数字化产品，在临展加入多样化的数字元素，将生涩的科研成果转化为生动的科普知识，来守护公众的好奇心。汪品先也希望“把海洋文明的种子植入孩子心里，有海洋的气魄、海洋的性格，这样才有闯的前景”。他们还一起设想过，将来要建一个深海馆，这样，“深地”（自然博物馆）、“深空”（天文馆）、“深海”就都齐了。

对于海洋研究的未来，汪品先表示，21世纪人与海洋的关系正在变化，人类要开发海洋，就要在垂向上进入海洋。我们需要赶紧将科学和技术结合起来，将先进的设备好好利用起来，建立相关项目，促进单位与行业之间的合作。从这方面来说，‘冷水珊瑚林’只是深海研究中的一个小部分。

(责编：鲁婧、高雷)

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