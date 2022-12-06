人民网北京12月6日电 （记者栗翘楚）当前，大健康是顺应时代发展、社会需求和疾病谱改变提出的全局健康理念，产业发展势头强劲，市场潜力巨大。在此背景下，中国已经成为众多跨国药企非常重视的全球战略市场。

近日，安斯泰来副总经理及大中华区经营战略及业务管理本部总监裴洪，安斯泰来副总经理及开发本部总监王娜在做客人民会客厅接受记者采访时一致表示，中国坚定不移扩大开放，积极推动各国各方共享制度型开放机遇，持续优化营商环境，连续出台了一系列鼓励创新、保护知识产权的法规制度，让外资企业深切感受到中国高质量发展带来的新机遇。

“十四五”规划纲要指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。

“近年来，知识产权保护力度的不断加强，对于以研发为基础的制药企业来说，中国的营商环境持续改善，是一个潜力巨大的市场。”裴洪表示，在此背景下，越来越多的新药被纳入国家医保目录。

裴洪介绍，安斯泰来对中国充满信心，去年在北京注册了两家新公司，并且将大中华区总部设在了北京。在这种布局下，安斯泰来可以做出更高效的决策，投资的方向也会越来越明确，能够更好地利用环境，扩大公司业务，助力健康中国2030目标的实现。

除加大知识产权保护外，2015年国务院印发的《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》、2019年修订的《药品管理法》等政策重塑了新药研发生态，让患者更快用上新药好药。

“如今，药物临床试验机构由资质认定改为备案管理，这就使得临床试验的资源得到了大幅释放。全面深化实施药物临床试验的60日到期默示许可制，较改革前的90日审批时限缩短三分之一。这使得中国有机会能够加入到全球的同步研发，缩短中国和其他国家的药物上市时间差，从而使我们实现全球的同步药物上市成为可能。”王娜说。

王娜表示，近年来，安斯泰来参与的创新药的研发项目数也在大幅度增加，获批的数量也在大幅度增加，这些都得益于这些创新政策，缩短药物的审评和审批的周期。

近年来，恶性肿瘤已经成为威胁人类健康的“杀手”之一，攻克该领域的难题也成为研究机构、高校和企业共同的目标。

“目前，我们关于膀胱癌、胃癌和胰腺癌的2个产品已参与全球多个中心的临床实验，相信不久的将来，这两款产品可以惠及到更多的中国患者。”王娜说。

裴洪表示，近年来，中国在数字化方面发展迅猛，与其它行业相比，医药企业在数字化方面的起步较晚，正好赶上数字化经济的繁荣期，通过数字化渠道扩大服务的覆盖面，惠及更多患者，助力健康中国2030，这也成为了安斯泰来今后的战略要点。

(责编：鲁婧、高雷)

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