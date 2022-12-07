河北省邯郸市复兴区加强营商环境监督
2022年12月07日07:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄12月6日电 （记者史自强）河北省邯郸市复兴区出台8条措施优化法治化营商环境，区纪委监委从人大代表、政协委员、市场主体、新闻媒体等各界人士中，选聘了20名营商环境特约监督员。同时，该区开展营商环境监督治理攻坚行动，重点查处侵害服务对象利益、破坏投资环境、影响行政效率、损害发展形象等破坏营商环境问题。
复兴区还推出审批立项“一日办结”制度，为重点项目、企业配备联系对接的干部，重点事项全程帮办、代办，让企业“花最少的时间、跑最少的路”。此外，复兴区成立投资促进服务中心，选派近百名优秀干部奔赴企业、园区和项目一线，畅通反映问题的渠道，让企业办事“找得到人”。
《 人民日报 》（ 2022年12月07日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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