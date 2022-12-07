本报记者 李晓晴

党的二十大报告提出，“深入实施种业振兴行动”。

农业现代化，种子是基础。近年来，各地区各部门不断强弱项、补短板，瞄准品种选育、良种推广等环节持续发力，加快推进种业振兴，把种子牢牢攥在自己手中。

品种增加，让农民有了更多选择

江苏省宿迁市宿城区屠园镇，地里是成片绿油油的小麦苗。

“我们今年选用的小麦是新品种，预计亩穗数能增加10万穗，亩产又能提升100多公斤。”屠园镇种粮大户庄云飞说。

庄云飞2015年开始与江苏瑞华农业科技有限公司合作，以订单委托形式繁育小麦新品种。“瑞华公司的种子在抗病和高产方面都很有保障。”老庄说，“用好种子种地，种田效益越来越好了。”

离老庄的麦田不远，就是江苏（宿城）现代农业（稻麦）科技综合示范基地。一块块试验田整齐排列，田头插着标明品种的“身份牌”。

“示范基地里正在做优质高产抗病小麦新品种的筛选试验。公司每年研发投入超过1000万元，约占销售收入的8%。”江苏瑞华农业科技有限公司总经理夏中华介绍，公司最新选育出的“瑞华麦549”，预计丰产田块亩产能达750公斤。公司与当地30多户种粮大户合作，带动种植户每亩增收100多元。

近年来，宿城区大力推进“种源宿城”建设，每年投入育种创新研发经费约5000万元，建成种质资源库2000立方米，收存种质资源3万余份，实现了主要农作物品种自给。

“金种子”能让种田农民少花钱多打粮，丰富的新品种也给了粮农更多选择。

仲冬时节，河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇老鸦章村外的麦田里一片绿意盎然，种粮大户王国祥正蹲在麦田里拨弄着麦苗，查看小麦长势。

王国祥承包的200多亩地上，今年种的是小麦“百农4199”。王国祥对这个品种的特性如数家珍：“光合效率高、光饱和点高、补偿点低，既耐强光又耐弱光，还抗病、抗倒伏、耐高温。”他详细地给记者介绍，“这个品种虽然产量并不是最高，但几年试下来，它稳产、早熟的特点，最适宜规模种植。”

在农田里摸爬滚打了20多年的王国祥，对种子的重要性有着深刻的认知： “我流转的300多亩地虽然连片成方，但耕地本身差异大，有的地块旱一点，有的地块肥力不够，有些地块离水源远，以前所有地块只能种同一个品种，产量没法保证。”如今，随着种业的发展，市场上每年都会出现十几个新品种，王国祥可以根据土地实际情况，选择不同的品种来种植，“旱的地块就种抗旱品种，排水不好的地块就种抗涝的，这样下来，每亩地的产出都能最大化，这在过去是想都不敢想的事儿。”

越来越多的农民意识到种子的重要性。近年来，鹤壁市农业农村局坚持把种业作为农业高质量发展的基础，全市农作物及畜禽良种覆盖率达到98%以上。

好种产好粮，种业发展有力支撑粮食连年丰收。目前，我国水稻、小麦、大豆生产用种均为自主选育，玉米自主选育品种面积占比由85%提高到91%。

统一供种，良田配套，保证农民增产增收

今年秋收，山东省禹城市辛店镇大周村大豆玉米带状复合种植示范点，经技术人员实打实收、去杂、测水分，玉米实际亩产633.8公斤、大豆亩产165.1公斤，达到了“玉米基本不减产，增收一季豆”的预期目标，农民亩均纯收入330元以上。

选用良种，是示范点今年增产提质的关键。中国工程院院士盖钧镒表示，“齐黄34”是非常适合禹城种植的大豆品种，禹城市示范推广大豆玉米带状复合种植面积13.46万亩。

好种子如何走进千家万户？禹城的做法是统一供种。

禹城市农业农村局副局长李成强表示：“推广大豆玉米带状复合种植，统一供种能确保种子质量，也利于品种合理布局。”

2021年秋天，禹城市与山东圣丰种业科技有限公司签订“齐黄34”品种购置协议，为大豆玉米带状复合种植储备良种。“‘齐黄34’耐阴，而且不易炸荚，坐荚高，适合机收。”李成强说，不仅如此，这个品种产量和质量都不错，蛋白质含量在42%以上。

新品种推广种植后，还需良田、良技配套，才能最大程度发挥好种子的效能。

禹城全域实施标准化良田建设，实现人、机、田深度融合。中科院、四川农业大学等10个团队在禹城设立200多处大豆试验田，帮助科技工作者在研发、推广良种时试验出适宜的种植方法和技术。李成强说：“通过育种提高大豆产量，提高附加值，提高农户的种植积极性，大豆产业振兴大有可为。”

让农民亲眼看到好种子的好处，也是推广种子的关键。

在河南省新乡县小冀镇郝村，种粮大户姜国田今年种植了90亩大豆，用的是新品种“周豆25”。

“亩产达到450斤，相比去年增产40斤，增收128元。”姜国田说，“今年夏季多雨，种子下晚了，真没想到竟然还能增产增收，这都是好种子的功劳。”

“周豆25”是河南科林种业公司推广的大豆品种。公司首先在河南、江苏、安徽等地设了示范点和试验田，农民可以亲眼看到试验田里的增产效果。同时，公司通过产中技术服务，将增施底肥、加强中期化控等配套栽培技术教给农民。采取这些措施后，“周豆25”单产连续三年在推广区域内名列前茅，取得了较好的经济和社会效益。

目前，我国粮食作物良种基本实现全覆盖，近五年我国粮食作物，包括水稻、小麦、玉米、大豆的制种面积稳定在2150万亩以上，年均产种子90亿公斤以上。

政策打出组合拳，全链条推动种业高质量发展

米质优、口感好、产量高，江西红一种业科技股份有限公司选育的优质稻系列品种赢得市场好口碑。“之前我们研发、试验效果不错，打算扩大种植规模，却为资金犯了难，多亏了‘财园信贷通’成功贷款900万元，才解了我们的燃眉之急。”公司负责人彭超说。

政策给力，让各类主体育种、用种积极性有效提升。

“我今年种了110多亩水稻，因为种子好，加上科学精心管理，亩产过千斤。”河南省桐柏县吴城镇陈留店村种粮大户邓开奇说。

桐柏县秋粮种植面积常年保持在46万亩以上，总产18.4万吨，然而今年麦收以来，全县持续干旱。为减轻干旱对秋粮生产的影响，县里列支专项工作经费，支持引进水稻、玉米、大豆等新品种；在全县建设8个基层农技推广区域站，遴选80余名科技人员对示范户进行新品种栽培技术指导；同时加强生产监管，保证品种质量，严厉打击假冒伪劣品种，净化种子市场，维护农民利益，今年粮食总产增长超过8%，保障了增产增收。

瞄准产业全链条精准发力，加强种质资源收集保护，把大国粮仓根基夯得更实。

“农作物种质资源是种源安全与种业原始科技创新的源头，有效保存至关重要。”中国农业科学院作物科学研究所作物种质资源中心主任李立会介绍，近年来，我国作物种质资源保护与利用工作取得积极成效，保存质量居世界前列，已保存53万份种质资源，其中我国特有地方品种和野生资源占总数的70%，遗传多样性和特异性丰富，可利用潜力巨大。

目前，全国种质资源普查田间地头任务正在收尾，已收集农作物种质资源12万份、制作畜禽遗传材料33万份、水产遗传材料5万份。开展种业创新攻关，审定一批绿色、专用和耐盐碱小麦品种。

加快推进种业振兴，离不开龙头企业带动。今年8月，农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，从近3万家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业，做优做强一批种业龙头公司，加快打造种业振兴骨干力量。

记者从农业农村部获悉：下一步我国将深入实施种业基地提升行动，加快建设现代化种业基地，健全良种繁育和应急保障体系，实现重要农产品种源自主可控，确保农业生产用种安全，保障种源供给安全和国家粮食安全。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经