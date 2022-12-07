近年来，贵州省从江县大力推进“四好农村路”建设，不断完善农村公路路网，一条条通村路，串联起深山里的村庄，畅通了农产品出山的通道。

图为在刚边壮族乡三联村，硬化路蜿蜒而过。

罗京来摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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