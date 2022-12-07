王 军 原晓婷

内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇套马沟村，环境宜人。“我和老伴在合作社务工，每人每月3000元工资，还不耽误照顾家里。”村民张福利说。

套马沟曾经是一个贫困村。得益于脱贫攻坚政策实施，达茂旗加快发展脱贫产业，探索“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，壮大村集体经济，套马沟村抓住机遇，成立农民专业合作社，种植小麦、莜麦等绿色有机作物，引进米面加工、酿酒等加工项目，发展乡村旅游，实现一二三产业融合，促进产业增值。

经营方式变了，种地更有效益。如今，套马沟已建成集种养加工、观光体验为一体的田园综合体，合作社通过订单农业、土地流转、入股分红等方式带动村民增收，目前累计带动周边2400多户农牧民受益。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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