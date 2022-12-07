内蒙古达茂旗套马沟村
产业融合促增收
2022年12月07日07:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号
内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇套马沟村，环境宜人。“我和老伴在合作社务工，每人每月3000元工资，还不耽误照顾家里。”村民张福利说。
套马沟曾经是一个贫困村。得益于脱贫攻坚政策实施，达茂旗加快发展脱贫产业，探索“公司+合作社+基地+农户”的经营模式，壮大村集体经济，套马沟村抓住机遇，成立农民专业合作社，种植小麦、莜麦等绿色有机作物，引进米面加工、酿酒等加工项目，发展乡村旅游，实现一二三产业融合，促进产业增值。
经营方式变了，种地更有效益。如今，套马沟已建成集种养加工、观光体验为一体的田园综合体，合作社通过订单农业、土地流转、入股分红等方式带动村民增收，目前累计带动周边2400多户农牧民受益。
《 人民日报 》（ 2022年12月07日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 三部门：新增14个地区开展二手车出口业务
- 人民网北京12月6日电 （记者赵竹青）近日，商务部、公安部、海关总署发布关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知，决定新增辽宁省、福建省、河南省、四川省、河北省（石家庄市）、内蒙古自治区（呼和浩特市）、吉林省（珲春市）、黑龙江省（哈尔滨市）、江苏省（苏州市）、浙江省（温州市）、山东省（潍坊市）、贵州省（贵阳市）、云南省（昆明市）、新疆维吾尔自治区（博尔塔拉蒙古自治州）开展二手车出口业务。 通知要求，开展二手车出口业务的地区要制定本地区企业准入标准，规范遴选程序，支持具有车源整合能力、海外营销渠道、售后服务保障能力等综合竞争力较强的企业开展二手车出口业务。…
相关新闻
- 评论
- 关注