本报记者 欧阳洁

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近年来，我国营商环境不断优化，充分激发全社会的创业创新活力，各类市场主体活力迸发，成为促发展、稳就业、保民生、统筹发展与安全大局的最重要的经济基础。

党的二十大报告提出：“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境。”“坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。”

市场主体是经济运行的细胞，亿万市场主体构成经济发展的中坚力量。我国持续优化营商环境，各类市场主体蓬勃发展，为推动经济行稳致远提供了强劲的动力。截至今年8月底，我国市场主体总量达到1.63亿户，相比2012年底的5500万户，净增超1亿户，年平均增幅12%。

市场主体结构优化，创新能力不断增强

我国营商环境不断优化，“四新经济”新设企业数量逐年增加

“电子招投标体系发展提速，让招投标过程更加公开、透明，这为企业发展创造了更加公平、公开、公正的竞争环境。我们公司业务已经覆盖20多个省份。”中招联合信息股份有限公司副总裁刘永青说。

近年来，我国营商环境不断优化，充分激发全社会的创业创新活力，各类市场主体活力迸发，成为促发展、稳就业、保民生、统筹发展与安全大局的最重要的经济基础。

国有企业实力增强。从偏重规模和速度的粗放型增长，加快转向更加注重质量和效率的集约型增长。

民营企业快速发展。制约民营企业发展的各种壁垒相继破除，企业发展的市场空间不断扩大。截至今年8月底，我国民营企业数量增长到4701.1万户，在企业总量中的占比提高到93.3%。

外资企业投资优化。投资重点逐步从劳动密集型行业转向高技术领域，今年前8月新设外资企业中，投资“科学研究和技术服务业”和“信息传输、软件和信息技术服务业”的比例为15.4%和9.6%，分别提高了9.1个和4.7个百分点。

个体工商户规模壮大。截至9月底，全国登记在册的个体工商户1.11亿户，占市场主体总量的2/3，带动就业近3亿人。越来越多的个体工商户丰富了百姓生活的“烟火气”，为百姓提供便捷服务和优质商品，也为稳增长稳就业提供重要支撑。

市场主体结构也在持续优化。第三产业企业占比持续增长，新技术、新产业、新业态、新模式等“四新经济”新设企业数量逐年增加，企业创新能力大幅提升。从专利授权情况看，截至8月底，全国拥有专利的企业有113.3万户，授权专利共1551.2万件，分别是2012年的7.4倍和9.7倍。授权专利主要集中在“制造业”“科学研究和技术服务业”，占比分别达52.5%和21.3%。

促进个体工商户实现长远发展

根据行业类型、经营规模、经营特点等，对个体工商户实施分型分类培育和精准帮扶

个体工商户是我国产业链供应链的“毛细血管”，也是市场的“神经末梢”，作为我国市场主体的重要组成部分，其活跃度影响着整个市场的发展成色。近日，为推动个体工商户实现长远健康发展，国务院正式发布实施《促进个体工商户发展条例》。

位于北京市东城区翠花胡同里的悦宾饭店正是《条例》的受益者。这家饭店成立于1980年，如今已经经过三代经营者经营。近日，饭店第三代经营者郭华拿到了变更后的营业执照和同步变更的食品经营许可证。“我们这家饭店经营42年了，之前如果变更经营者，需要先注销使用了几十年的营业执照。新的《条例》允许直接变更经营者，让小饭店的品牌能长久延续。”郭华说。

“很多个体工商户经营多年的店铺拥有独特的字号和良好的商誉，也取得了相关的行政许可。如果转让，就得先注销再设立，这些无形资产就会灭失，重新办理各种手续会增加大量的成本。采用新的方式，既可以实现个体工商户变更经营者在成立时间、字号、档案等方面的延续，也有利于个体工商户的持续经营，打造更多的‘百年老店’。”市场监管总局登记注册局局长杨红灿说。

“《条例》给我们经营发展带来了全方位支持。”郭华说，今后个体工商户获得贷款会越来越便捷，参与各种招标投标时也会进一步增强竞争力。

据介绍，《条例》分别从登记注册服务、年度报告服务、各类信息服务、精准帮扶、经营场所供给，以及资金、财税、金融、社保、创业就业、社区便民、数字化发展、知识产权保护、纾困帮扶等多个方面，逐项出台举措，为个体工商户发展提供全方位支持。

《条例》第十七条规定，县级以上地方人民政府应当结合本行政区域实际情况，根据个体工商户的行业类型、经营规模、经营特点等，对个体工商户实施分型分类培育和精准帮扶。

“这一举措将‘放管服’改革的成果制度化、规范化，是对近年来促进个体工商户发展各项政策措施的归纳、总结和提升。”杨红灿介绍，《条例》将根据个体工商户的经营规模和营业收入水平，实施有针对性的培育。比如，对经营稳定、有一定规模的成长型个体工商户，注重金融支持、技能培训等，引导其规范经营、逐步扩大规模，增强抵御风险能力。同时通过分类施策，鼓励个体工商户创新发展。目前，市场监管总局正在研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施。

形成守法守信市场氛围

打造精准高效和包容审慎的信用监管机制，为守信者提供更宽松的监管环境

近日，市场监管总局印发《关于开展信用提升行动助力市场主体纾困解难的意见》。据悉，市场监管总局将以开展信用提升行动为切入点，出台一揽子政策措施，支持市场主体纾困解难，推动经济社会高质量发展。

市场监管总局相关负责人指出，促进市场主体持续健康发展，要统筹好发展和安全、活力和秩序、服务和监管的关系。开展此次专项行动，主要是通过加大信用培育力度，加快信用环境塑造，提升市场主体诚信意识和信用合规能力，形成守信重信的市场氛围。

专家表示，通过创新信用监管工具，打造精准高效和包容审慎的信用监管机制，能够为守信者提供更宽松的监管环境。通过形成有效的信用监管服务机制，提升信用修复服务水平，发挥信用信息作用，提高守法守信市场主体获得感。

个体工商户是百姓生活最直接的服务者，主要集中在批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业。今年前8月，全国新设个体工商户1359.1万户，同比增加6.0%。

近年来，一系列减负纾困政策措施为个体工商户发展提供了有力支持。以税收政策为例，目前税费优惠政策已覆盖全部个体工商户，2020年至今年9月底，为个体工商户累计减税降费10272亿元。目前全国超八成的个体工商户无需缴税，需要缴税的个体工商户平均每月缴税比2019年下降四成。

专家表示，要强化法治监管、信用监管、智慧监管，加大食品、药品、工业产品和特种设备安全监管力度，以高效能监管服务市场主体高质量发展，更好服务和保障人民群众高品质生活。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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