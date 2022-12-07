罗珊珊

做好制造业引进外资工作，推动利用外资高质量发展，为推动构建新发展格局做出更大贡献

前不久，国家发展改革委、商务部等部门联合印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，聚焦制造业引资，提出了“高标准落实外资准入后国民待遇”“支持制造业外资企业进出口”“引导制造业外商投资企业国内梯度转移”等15项具体措施，着力提高利用外资质量。

以制造业为重点提高引资质量，也是新近发布的《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》（包括全国目录和中西部地区目录）的修订重点。新版鼓励目录总条目1474条，与2020年版相比增幅近20%，增加了多条高技术制造业条目。特别是中西部地区目录，因地制宜增加了部分制造业相关产业条目，如山西、辽宁、安徽、宁夏等省区新增智能手机、平板电脑等智能终端产品及关键零部件的生产等条目，进一步强化中西部和东北地区制造业引资优势。

外资企业特别是外资制造业的蓬勃发展，是助力我国经济高质量发展的重要力量。党的十八大以来，我国推进高水平对外开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，利用外资规模稳定增长，引资结构持续优化。2021年，我国实际使用外资规模达1.15万亿元，比2012年增长了62.9%，连续四年居世界第二。

今年以来，尽管全球跨国投资持续低迷，我国依然凭借着巨大的市场潜力、完整的工业体系、完备的基础设施和稳定的社会环境等优势，吸引一批制造业外资大项目落地。前10月，我国高技术制造业实际使用外资规模增长57.2%，这充分说明我国产业转型升级成效显著，已形成与全球高技术产业发展相匹配的产业基础和创新体系，在新能源、新材料、高端装备、绿色低碳升级、生物医药等先进制造领域，越来越多跨国公司与中国市场共同成长。

迈向高质量发展，我国正加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。做好制造业引进外资工作，对于促进我国制造业转型升级、更好融入全球产业分工和合作具有十分重要的意义。

近年来，新一轮科技革命和产业变革在全球范围内向纵深演进，正深刻改变着全球产业格局。同时，在百年变局和世纪疫情交织影响下，全球产业链供应链呈现区域化、本土化、短链化趋势，这对我国更好吸引外资提出了更高要求。在这样的背景下，《若干政策措施》和新版鼓励目录的发布可谓恰逢其时，为引导外资企业参与国内产业结构升级营造了良好氛围。精准实施各项政策，鼓励跨国公司在华投资制造业，定能进一步夯实制造业吸引外资优势，推动利用外资高质量发展，为推动构建新发展格局做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月07日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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