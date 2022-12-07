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南京新街口——

智慧商圈带来消费新体验（消费万花筒）

本报记者  王  珂
2022年12月07日07:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　商场开展数字化转型，推进智慧化运营；购物中心尝试线上线下融合，拥抱云商模式；美术馆探索沉浸式场景，打造全新体验……在江苏省南京市新街口商圈，智慧商圈、智慧商店建设推动消费场景不断创新，给消费者带来新体验。

　　不久前，商务部发布《关于首批全国示范智慧商圈、全国示范智慧商店评审结果的公示》，初步确定首批12个全国示范智慧商圈、16个全国示范智慧商店。南京新街口商圈入选全国示范智慧商圈，苏宁易购新街口店入选全国示范智慧商店。

　　在苏宁易购新街口店，全新互动体验模式融入了数字化系统以及科技、时尚元素，在基础设施、销售模式、场景体验上对传统零售店进行了升级，提升了消费者进店、逛店、离店的全流程场景化、数字化、智能化体验。相比数字化改造前，现在月均到店客流增长110%。

　　智慧商圈是城市商业体系的重要内容，也是促进流通创新、培育新兴消费的载体。智慧商圈以大数据平台为核心，运用现代信息技术，建立面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的智慧应用服务体系，具备数据获取、消费服务、交通引导、信息推送、移动支付、物流配送、公共服务、运营管理等功能，实现了业态融合互补、设施智能高效、功能便利完备。

　　为更好地指导智慧商圈建设，商务部印发的《智慧商圈建设指南（试行）》明确，智慧商圈原则上由商圈运营机构或所在地区相关政府部门建设管理，商圈内的各类主体共同参与，围绕消费者、商业企业、运营机构和政府部门的需求，按照“一个平台、多口接入、服务四方”的建设思路，构建智慧商圈整体架构。

　　“一个平台”即智慧商圈大数据平台，是打通智慧商圈底层数据和上层应用的核心中枢、支撑商圈智慧化运营和管理的开放式平台，包含一个数据中心和智能设施、数据共享、安全保障三大体系。“多口接入”即建立规范通用的开放式数据接口，与商业企业、城市管理、公共便民服务等信息平台，以及位置服务、信息服务等专项应用服务商对接，支持手机APP、小程序、公众号、PC端/移动端网站等多个渠道访问。“服务四方”即建立面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的四大类智慧应用服务体系，深化数据应用，实现精准数据采集和分析，提供高效便捷服务，打造“看得见、连得上、找得到、用得好、管得住”的智慧商圈场景。

　　专家认为，未来的智慧商圈将以便民利民为导向，统筹兼顾商圈各类市场主体需求，综合运用现代信息技术，对商圈进行数字化赋能，丰富消费体验，提升商圈服务管理水平，更好地满足居民多元化消费需求。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月07日 19 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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