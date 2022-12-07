张涛、刘桃熊

原标题：感受“低碳生长”的律动——河北雄安新区采访见闻

新建项目中绿色建筑占比达100%，高铁站站顶和高速公路可光伏发电，村民提篮购物、垃圾分类、物品再利用形成习惯……这是记者近日在河北雄安新区看到的场景，正处于大规模建设阶段的雄安将低碳理念延伸到各个方面。

雄安商务服务中心。新华社记者朱旭东 摄

站在雄安商务服务中心广场北望，一座朱红墙体、灰色飞檐的建筑进入视野。据介绍，以其为主体构成的城市建筑群，实现绿色建筑三星标准全覆盖，部分楼宇还实现超低能耗，年节约用电共计1100万千瓦时。

雄安新区还形成“原材料无废工厂—绿色建筑—建筑垃圾再生利用建材场”的绿色建设链条。位于容西片区的混凝土搅拌站，采用全封闭生产、集中除尘、地源热泵等工艺和技术，较传统搅拌站降低了30%以上的能耗和60%以上的碳排放。位于容东片区的再生利用建材场年处理建筑垃圾能力达70万吨，产生的再生料可用于堆山造景和工程填垫。

雄安新区规划建设局负责人介绍，新区新建项目中绿色建筑占比达100%，其中新建城镇建筑执行二星级以上绿色建筑标准，新建政府投资及大型公共建筑执行绿色建筑三星标准。

生态环境部2019年公布首批“无废城市”建设试点，雄安新区作为新区代表参照执行。近年来雄安聚焦“存量无废化、建设无废化、发展无废化”的目标，努力打造一座“低碳生长”的未来之城。

京雄城际铁路雄安站站顶分布式光伏电站。新华社记者朱旭东 摄

冬日的阳光照射在京雄城际铁路雄安站站顶4.2万平方米光伏板上，闪闪发光。这里采用“光伏建筑一体化”的方式设置发电系统，自2020年12月正式并网发电以来，已累计发电超过1000万千瓦时。

“光伏+”的绿色实践在雄安新区并不鲜见。在荣乌高速新线雄安段，利用路基边坡、收费站等安装光伏组件，每年可发电5300万千瓦时。

千年大计从“千年秀林”开始。五年多来，新区累计造林46.9万亩，森林覆盖率由11%提高到34%。作为千年秀林的一部分，林地面积超过1000公顷的雄安郊野公园，每年便可新增碳汇1万吨。

绿色低碳理念从城市延展到农村，雄安新区在三县选取25个乡村开展“无废乡村”建设。坐落于雄县龙湾镇的胡各庄村，曾是生活垃圾随处可见的落后村。为了改变这种局面，胡各庄村通过积分奖励制度，让村民自发自愿保护家乡环境。

“我们探索积分制管理与提篮购物、垃圾分类、物品再利用等行为挂钩，建立适合农村固体废物管理的长效机制，推动农村生活端固废源头减量。”胡各庄村党支部书记温波说。

据了解，雄安新区对三县乡村生活垃圾进行清理，河道和村庄共排查并清运各类垃圾344.5万立方米。形成城乡环卫一体化运营模式，实现新增生活垃圾日产日清。

有“淀中翡翠”美誉的王家寨村。新华社记者牟宇 摄

初冬的白洋淀飞鸟翔集、如诗如画。乘船向淀深处驶去，便来到了白洋淀唯一不通陆路的村庄——王家寨。

“过去村里各种生活污水都是往淀里排，污水横流。取暖做饭全靠煤，每到冬季，水面漂来浩浩荡荡的运煤船，黑压压一片。”王家寨村党支部书记王军回忆说。

而如今，各户下水口全部接入管网统一经污水处理站处理，生活垃圾日产日清。王家寨告别了“黑煤球”，完成绿色智能微电网示范项目建设，成为全电绿色生态景区。

近日，雄安新区绿色低碳与能源标准化技术委员会宣布成立，他们将强化顶层设计、聚焦重点领域高质量构建标准体系，带动这座新城“低碳生长”进入新的阶段。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经