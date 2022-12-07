原标题：我国在南海成功构建深海原位光谱实验室

记者从中国科学院海洋研究所获悉，该所科研团队成功研制了国际上首套深海多通道拉曼光谱探测系统(Multi-channel Raman insertion probes system, Multi-RiPs)，并在我国南海冷泉区域成功构建了深海原位光谱实验室。

中国科学院海洋研究所科研团队经过多年研发试验，研制出国际上首套深海多通道拉曼光谱探测系统，该系统通过激光产生的光谱，可以探测深海极端环境中物质的主要化学成分，例如探测可燃冰的结构与组成，并捕捉其相关动态规律和潜在联系。在此基础上，该科研团队在我国南海海域成功构建了首套深海原位光谱实验室，该实验室是一个无人实验室，相当于把地面实验室挪到了海底，并可在深海冷泉、热液等区域进行常态化运行，开展长期、连续、多点位的海底观测、数据采集和可控实验。用于研究深海热液、冷泉等对于海洋生态与全球气候变化的影响，并可用于探究生命是否起源于海洋等科学假说。

据中国科学院海洋研究所研究员张鑫介绍，该无人实验室系统最大可以耐受4500米的海底压力，囊括中国南海的大部分海域，未来可以布局在深海的热液区，研究深海的硫化物、矿物。这些资源可能是以后的战略金属资源，这套系统可以对这些物质的形成演化过程和机制进行相关的原位试验与研究。

△多通道拉曼光谱探测系统关键光学器件布局图

△Mulit-RiPs搭载LOOP在热液区域进行原位实验与多目标物长期连续探测示意图

△Mulit-RiPs搭载LOOP在冷泉区域进行原位实验与多目标物长期连续探测示意图

△Mulit-RiPs搭载LOOP连续三年(a：2020年；b：2021年；c：2022年)布放于我国南海北部冷泉区域开展深海原位长期观测与现场实验

(责编：赵竹青、陈键)

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