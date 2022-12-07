王君妍 王在御

原标题：中国建造的最大圆筒型FPSO成功启航

中国建造的最大圆筒型FPSO今日在山东青岛成功启航 海油工程供图

记者6日从海洋石油工程股份有限公司(下称海油工程)获悉，中国建造的最大圆筒型FPSO今日在山东青岛成功启航，将穿过中国东海、南海，横跨印度洋，绕过非洲好望角，穿越大西洋到达欧洲北海海域，将历时约55天，总航程超过17000余海里。

中国建造的最大圆筒型FPSO今日在山东青岛成功启航 海油工程供图

本次启航的企鹅圆筒型FPSO由海油工程为壳牌石油公司建造，整体高度118米，相当于42层居民楼，总重约3.2万吨，为目前国内建造的最重圆筒型浮式生产储卸油装置，也是迄今为止我国对外交付的自动化控制水平最高、智能化数据化最完全、设计理念最先进的圆筒型“海上油气加工厂”。在企鹅FPSO建造过程中，海油工程相继攻克导缆器超高精度安装、狭小空间吊装集成等施工难题，突破5项国内首次应用技术，实现20余项工艺创新，集成速度和精度达到世界先进水平。

据了解，企鹅FPSO采用“船背船”的“干拖”方式进行运输，与大马力拖轮直接拖带的“湿拖”相比，“干拖”在缩短航期、减少海水冲击损伤等方面具有显著优势。浮装装船作业是“干拖”运输中最关键的环节，也是最危险、事故最多发的作业环节。由于企鹅FPSO重达3万多吨，且圆筒形状及双层底结构形式，排载过程中还涉及FPSO阳极与垫墩的偏离问题，并受海水的潮汐、流向、流速等复杂因素影响，对现场指挥和各环节操作人员提出异常苛刻的要求。

据海油工程企鹅FPSO项目经理李家伟介绍，为保证企鹅FPSO顺利浮装启航，项目团队精心谋划，细化分解作业流程，持续完善浮装技术方案和专项施工作业方案，并多次与青岛海事局交管中心、青岛引航站等相关单位进行深入沟通，对作业中的难点和重点环节进行技术交底，并通过多次桌面演练，发现并妥善处理了装船干涉障碍，成功排除了浮装作业可能发生的安全碰撞风险，最终精确高效地完成浮装作业。在随后的装船固定作业中，海油工程抢抓天气窗口，通过两班倒24小时持续作业，全力克服疫情影响，仅用三天就完成所有装船固定焊接作业，为企鹅FPSO顺利启航打下坚实基础。

据悉，企鹅圆筒型FPSO是继35万吨级超大型FPSO巴西P67/P70项目，我国向国外交付的又一大型浮式生产储卸油装置，标志着我国全面掌握所有船型浮式生产储卸油装置的建造及集成总装技术，在国际市场浮体市场擦亮了中国“高端制造”的金色名片。

(责编：赵竹青、陈键)

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