原标题：北京：用人单位招用高校毕业生或可享补助1500元每人

据北京市政府网站6日消息，北京市人民政府办公厅印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》。其中明确，拓宽一次性扩岗补助政策范围。符合条件的用人单位招用2022年毕业或离校两年内未就业的全国普通高校毕业生，以及招用登记失业的16-24岁青年，可享受每人1500元一次性扩岗补助，政策执行期限至2022年12月31日，申请有效期延长至2023年3月31日。

(责编：赵竹青、陈键)

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