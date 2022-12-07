原标题：中国A股零售板块周二大涨

中新社北京12月6日电 (记者 陈康亮) 中国A股6日(周二)延续涨势，主要股指悉数上涨，零售板块当天表现亮眼，涨幅居前。

当天零售板块上涨3.42%。个股方面，永辉超市、东百集团、三江购物、徐家汇等多只个股股价收获涨停板(涨幅达10%)。

近期中国多地调整新冠肺炎疫情防控措施，不少地方进出相关公共场所不再要求查验核酸检测结果，防控政策持续“减码”。其中，北京市12月6日公布了新冠肺炎核酸检测查验的新举措，提出“进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可”。

国信证券分析师张峻豪表示，受新冠肺炎疫情多点散发、经济环境承压以及居民消费意愿降低等因素影响，今年前10个月中国零售行业发展有所放缓，但近期随着各地疫情防控政策的优化调整以及各项促消费政策的持续出台，零售板块疫后复苏确定性正在逐步提升。

光大证券分析师唐佳睿表示，今年前三季度零售板块的业绩整体表现相对承压，但从单季度的业绩表现看，第三季度环比有所改善，预计随着各地疫情防控政策的优化调整以及疫情的逐步受控，2022年第四季度零售行业将实现复苏态势。且从估值角度看，大部分零售行业的龙头公司估值已经位于历史底部位置，具有一定投资价值。

就当天市场的整体表现而言，截至收盘，上证指数报3212点，涨幅为0.02%，成交4352亿元(人民币，下同)；深证成指报11398点，涨幅为0.67%，成交5630亿元；创业板指报2393点，涨0.68%。

(责编：赵竹青、陈键)

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