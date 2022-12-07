新华社记者凡帅帅 董亚雷

原标题：主要产油国在“保价”中“观望”

石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国日前以视频方式举行第34次部长级会议，决定维持10月初确定的减产目标。

观察人士指出，主要产油国决定继续减产，说明其“保价”意图强烈。当前正值西方国家对俄罗斯海运石油出口设置价格上限，主要产油国持观望态度，将继续评估西方对俄油限价及市场需求变化的影响。

主要产油国4日举行会议并发表声明称，10月初的减产计划“纯粹出于市场考虑”，“后来被市场参与者认为是稳定全球油市的必要和正确之举”。声明同时强调，产油国随时准备举行会议，采取额外措施“在必要时支持原油市场的平衡和稳定”。

由于市场担忧世界经济增长放缓拖累需求，纽约原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元跌至目前的每桶80美元左右。伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。

今年9月，主要产油国时隔一年多后首次宣布下调月度产量，将今年10月的月度产量日均下调10万桶；10月初宣布自11月起，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。

从国际油价走势来看，产油国大幅减产效果并不明显。国际油价11月以来继续震荡下行。欧佩克在其11月月度石油市场报告中解释说，普遍的高通胀、主要央行收紧货币政策、许多经济体债务水平高企、劳动力市场收紧以及供应链持续受限，增加了世界经济不确定性，而地缘政治不确定性和经济活动疲软挫伤了市场需求。

英国油价网分析师朱莉安娜·盖格指出，由于部分产油国实际产量原本就低于其产量配额，预计实际减产幅度约为名义减产规模的一半，对油价的提振自然有限。

当前，主要产油国对市场需求非常敏感。科威特石油公司首席执行官谢赫纳瓦夫·萨巴赫认为，明年原油需求要么不变，要么降低。

分析人士指出，当前国际市场面临巨大地缘政治风险，且利空、利多因素交织，主要产油国希望“低调”，仍在观望、评估市场需求变化。

产油国本次会议正值欧盟和七国集团决定对俄油出口设置上限之际。俄方此前警告，将不会向对俄油实施限价的国家供应石油和石油产品，这引发市场对俄可能激烈减产导致市场断供的担忧，助推油价看涨情绪。

美国“政治报”媒体公司报道指出，俄罗斯可能为其原本通过海运输往欧盟的原油找到新买家，但没人低估俄方可能猛烈回击的风险，即减少生产和出口以推高全球油价并损害对手经济。

另外，根据美国能源信息局数据，美国今年已经释放战略石油储备2亿桶以上，使其战略石油储备库存降至近40年最低。美国大规模释放储备或将收尾，同样对油价构成支撑。

但是，美欧限价的效果和影响还有待观察，特别是俄罗斯原油价格上限高于此前部分预期，实则缓解了部分投资者的担忧。

中国现代国际关系研究院中东研究所副研究员唐恬波指出，60美元上限很接近俄当前出口原油价格，对国际油价的后续影响还要看相关措施的落地和执行情况。

美国外汇交易商安达公司市场分析师克雷格·埃尔拉姆预计，近期原油价格大幅波动的风险增加。

英国能源视线咨询公司研究总监阿姆里塔·森认为，当前国际原油市场存在巨大未知数，因此主要产油国保持政策稳定而不是增加市场波动是谨慎的体现。如有需要，预计主要产油国会采取行动来增加或减少供应。

(责编：赵竹青、陈键)

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