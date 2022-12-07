我国“菜篮子”产品总量充足花色丰富 能够满足消费者多元化个性化需求
2022年12月07日08:59 | 来源：央视网
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原标题：我国“菜篮子”产品总量充足花色丰富 能够满足消费者多元化个性化需求
肉、蛋、奶、菜等“菜篮子”产品是重要的民生商品。
农业农村部12月5日最新调度显示，当前，我国“菜篮子”产品总量充足。
从供应量看，当前，“菜篮子”产品总量充足。全国蔬菜主要品种长势正常，面积产量均有所增加，11月下旬在田蔬菜面积8241.5万亩、同比增加140.2万亩，产量2414.2万吨、同比增加65.3万吨。水果产量处于高位，生猪生产仍在增长。
从品种看，当前，“菜篮子”产品花色丰富，能够满足消费者多元化个性化需求，老百姓靠萝卜、白菜、土豆“老三样”过冬的日子一去不复返。
从价格走势看，近期，“菜篮子”产品价格总体稳中有涨，11月28日至12月4日，农业农村部重点监测的28种蔬菜周均价每公斤4.4元，在连续6周小幅下跌后止跌企稳，环比涨5.3%，同比低20.4%。
农业农村部有关负责人表示，“菜篮子”产品供需容易受到自然灾害及季节性因素影响，价格适当波动、品种间有涨有跌属于正常情况。
(责编：赵竹青、陈键)
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