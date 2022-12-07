原标题：国际最新研究：火星北部平原下或有一直径约4000千米活跃地幔柱

施普林格·自然旗下专业学术期刊《自然-天文学》最新发表一篇行星科学论文称，火星北部平原底下可能有一个直径约4000千米的活跃地幔柱，该地幔柱会引起火星壳抬升，并将热岩浆送到火星表面。这个地幔柱位于火星的埃律西昂平原(Elysium Planitia)，或许解释了该地区的火山和地震活动。

该论文介绍，由于缺乏现今的地质构造和火山喷发证据，一般认为火星的地质活动并不活跃，尤其是与地球相比。然而，2018年至今一直在火星上的NASA“洞察号”着陆器最近探测到了微弱但持续的地震活动，这些地震活动可能来自附近一个最近形成的裂缝系统——刻耳柏洛斯堑沟群(Cerberus Fossae)，而刻耳柏洛斯堑沟群也是5.3万年前火星最近一次发生火山喷发的地方。

论文作者、美国亚利桑那大学阿德里安·布罗奎特(Adrien Broquet)和杰弗里·安德鲁斯·汉纳(Jeffrey Andrews-Hanna)对“洞察号”和刻耳柏洛斯堑沟群所在的埃律西昂平原地区的地形、引力和地质构造进行分析，他们利用地球物理模型获得的证据表明，整个区域下方有一个地幔柱，组成地幔柱的热物质比周围环境的温度还要高95-285开尔文，地幔柱的核心正好位于刻耳柏洛斯堑沟群。

他们认为，和地球一样，活跃的地幔柱能引发局部的持续地质活动，包括被“洞察号”探测到的火星震，同时也是刻耳柏洛斯堑沟群底下火星壳缓慢裂开的原因。

论文作者表示，他们这次研究的研究结果或许表明，火星是内太阳系中除地球和金星之外目前有活跃地幔柱的第三个天体。

(责编：赵竹青、陈键)

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