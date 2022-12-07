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11月全球制造业PMI降至48.7% 面临较大收缩压力

2022年12月07日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：11月全球制造业PMI降至48.7% 面临较大收缩压力

　　中新社北京12月6日电 (记者 阮煜琳)中国物流与采购联合会6日发布数据显示，11月全球制造业采购经理指数(PMI)为48.7%，较上月下降0.7个百分点，连续2个月低于50%。表明在疫情、地缘政治冲突以及货币政策趋紧等多重因素冲击下，全球制造业呈现继续下探走势，仍面临较大收缩压力。

　　分区域看，11月，欧洲制造业PMI为47.6%，较上月上升0.5个百分点，结束连续10个月的持续下降走势，但指数连续4个月运行在50%以下。显示欧洲制造业快速下行趋势有所缓解，但指数仍在低位，欧洲制造业保持弱势运行格局。地缘政治冲突僵局仍未打破，对欧洲经济影响仍在发酵，欧洲经济衰退风险并未消除。

　　11月，美洲制造业PMI为48.8%，较上月下降1.3个百分点，自2020年6月以来，首次降至50%以下。9月份以来，美国制造业呈现快速下探走势，因此影响了美洲制造业的整体走势，也增加了市场对美国经济衰退风险的担忧。

　　11月，亚洲制造业PMI为49.4%，较上月下降0.9个百分点，连续2个月下降，自2020年8月以来首次降至50%以下。在疫情和全球经济需求收缩等因素的影响下，亚洲制造业也面临一定的下行压力。同期，非洲制造业PMI连续小幅上升，连续2个月略高于50%，制造业有所恢复，但仍具有不确定性。

　　分析认为， 当前影响全球经济复苏的主要因素并未出现实质性改善，疫情仍在全球蔓延，地缘政治冲突僵局没有改善，世界主要国家面临不同程度通胀压力等因素，制约全球经济恢复动力，全球经济持续下探格局没有改变。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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