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我研究团队提出“无抗化”动物健康养殖新方案

2022年12月07日09:19 | 来源：科技日报
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原标题：我研究团队提出“无抗化”动物健康养殖新方案

12月6日，记者从武汉轻工业大学获悉，2022年世界著名科学家来鄂讲学武汉论坛——“动物营养与肠道健康国际研讨会”在该校落幕，数十位专家学者聚焦仔猪营养和肠道健康，聚力寻找“无抗化”动物健康养殖新方案。

中国工程院院士李德发说，近年来，在新冠肺炎疫情和非洲猪瘟疫情持续存在的大背景下，人们对食品安全、生物安全等问题高度关注。开发绿色、精准、高效、安全的营养调控技术，是实现畜禽健康养殖的关键途径。

武汉轻工大学校长董仕节表示，通过营养调控动物肠道健康、替代抗生素的使用已成行业共识。期待共同寻找动物健康养殖新方案，更好地推动动物营养与饲料领域学术创新与技术进步。

肠道是蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质等营养素吸收的主要场所，肠道健康若出现问题，仔猪的生长变慢，还会腹泻，生猪养殖水平无法提高。

在饲料中添加抗生素能有效保证仔猪的肠道健康，但抗生素使用会带来耐药性、抗生素残留等问题。

“无论是在国内还是国外，猪肉都是人类摄取动物类蛋白质和脂肪的主要来源，以湖北为例，生猪产业链产值过千亿，社会需求非常大。”武汉轻工大学副校长侯永清说，仔猪肠道健康一直都是行业研究的热点。

侯永清透露，他所在团队历时20年，研发的“三丁酸甘油酯”已获批农业农村部饲料和饲料添加剂新产品证书，这意味着这一动物肠道健康产品进入市场。

“三丁酸甘油酯”是一种功能性脂类，广泛存在于动物奶水中，通过分子机理等研究，该团队发现“三丁酸甘油酯”在畜禽生产中能够快速为肠黏膜供能，促进肠黏膜发育，修复损伤，改善肠道健康，从而降低畜禽腹泻、提高动物的生产性能和存活率。目前，该成果已成功转化，相关产品远销全球20余个国家和地区。（记者 吴纯新）

(责编：赵竹青、陈键)
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