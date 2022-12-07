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河南虞城：脱贫户当上产业发展带头人

2022年12月07日09:37 | 来源：人民网
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走进河南省虞城县杜集镇史桥村，村内大街小巷全部硬化，不仅道路平整、墙面路面整洁，而且一排排楼房整齐有序，让人耳目一新。同时，该村的服装加工厂、皮革加工厂、化纤厂、塑料包装制品厂等多家小型加工企业的厂房内都是一派繁忙的景象。

“由于最近订单较多，我们正在加班加点的生产产品。”正和塑料包装制品厂负责人田亚博如是说。

谈到他当初创办企业的初衷，田亚博讲述了自己的经历。“2012年，我还在上高二，父亲得了重病瘫痪在床，这对于本就不富裕的家庭无异于雪上加霜。由于生活困难，史桥村按照程序将我家列为贫困户。我上学期间，父亲全靠母亲一人照顾。看到母亲的艰辛，2016年大专毕业后，我决心回家创业。在杜集镇党委政府、村两委村干部的帮助下，我利用当时的金融扶贫政策，办理了50000元扶贫贴息贷款，购进封箱胶带设备，创办胶带厂。”

田亚博回忆，厂子刚成立时，条件相当艰苦，他不畏严寒酷暑，骑着三轮车去跑业务。功夫不负有心人，经过两年的发展，生意上有了很大的起色。2018年，胶带厂由最初的60平方的铁皮屋，发展到2000平方的大厂房，又增加了珍珠棉业务，带动就业人员12名。随着业务不断发展，又带动返乡人员田红旗增添了气泡膜包装设备和新型环保包装材料生产线，形成了一系列的包装产业，并创办了虞城县正和塑料包装制品厂。

目前，虞城县正和塑料包装制品厂年产值600余万元，可带动工人60余人在场内务工人，其中脱贫户26人。

对于今天的一切，田亚博说：“我最困难的时候，是镇村干部、乡里乡亲帮助了我，我的成功离不开党的好政策，我要尽最大努力带领周围群众与我的企业一起为史桥村的生活富裕贡献力量。”

由昔日的村内贫困户变为如今的产业“带头人”，田亚博的事例在虞城县只是一个缩影。据虞城县相关负责人介绍，如今相关政策的落实，不仅改善了乡村的基础设施，还增加了群众收入，壮大了村集体经济，更重要的是激发了群众的内生动力，大家正用奋斗的脚步走在乡村振兴的大路上。（王支援）

(责编：董童、高雷)
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