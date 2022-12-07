近日，工业和信息化部消费品工业司将2022年消费品工业“三品”战略示范城市名单予以公示。经地方申报、省级工业和信息化主管部门初审推荐、专家评审，河南省虞城县荣获2022年消费品工业“三品”战略示范城市称号。

据悉，近年来，虞城县围绕可持续发展、高质量发展，立足五金工量具、食品加工等优势产业集群，以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，优化经济结构，着力创新驱动，转变发展方式，打造产业品牌，提升产品质量，经济社会发展呈现回稳向好态势，县域经济高质量发展取得显著成效。

虞城县相关负责人介绍，该县消费品工业主要有五金工量具产业、食品加工产业和医药健康产业。

五金工量具产业作为虞城县的支柱产业，现有各类五金工量具企业600余家，重点企业有邦特工量具、珂铭工量具、建波量具等80多家规模以上企业，产品主要有钢卷尺、五金工具、智能量具等。通过多年的发展，虞城县工量具的制造工艺水平已有很大提高，形成系列化、标准化的产品线，初步构建了完整的产业链条。

在食品加工产业方面，虞城县通过加快基地建设、实施重点项目、延伸产业链条、强化技术创新、加大政策扶持等措施，有力地推动了食品工业的发展，已形成粮食加工、速冻食品、饼干、罐头、乳制品、饮料、饲料、酿酒等多个产业领域。

目前，虞城县食品产业拥有包括科迪集团、通宝食品、金豆子芽菜、广利达食品、双洋食品在内的86家企业，其中全国农业产业化龙头企业1家，省市级农业产业化龙头企业12家，产值超10亿元企业5家，超亿元企业16家，自营进出口企业13家。2017年被认定为“全国食品工业强县”。

在纺织服装产业方面，虞城县现有纺织、服饰加工企业80多家，其中规模以上企业36家，从业人数达2万多人，纺纱规模达到160万锭，年生产各类服装3500万（件套），毛毯600万件，鞋、帽500万双，袜子800万双，产品远销二十多个国家（地区）。

该负责人还表示，虞城县一直比较重视品牌建设和质量工作，将其作为推动县域经济发展的重要工作来抓，不仅成立了虞城县质量强县工作领导小组等组织机构，而且先后制定了《虞城县质量提升行动实施方案》等一系列文件和政策，为该县实施“三品”战略提供了政策保障。

同时，为提升虞城县消费品工业标准与质量水平，该县大力开展消费品标准与质量提升行动，以提高产品质量为中心，突出标准引领，创新质量供给，加快培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的消费品企业，引导消费品工业提高标准、提升产品质量、增强内生动力、培育知名品牌，促进消费品和装备制造业转型升级。

此外，虞城县还积极实施品牌战略，加强市场推广，提升消费品品牌知名度和影响力，打造了一批企业品牌、产品名牌。围绕五金工量具产业，继续做好“虞城·稍岗五金工量具展销会”，通过展销会宣传虞城五金装备产业，叫响虞城五金装备制造品牌。开展企业知名品牌创建，积极鼓励企业参与国家工业品牌培育示范、国家质量标杆、中国驰名商标的创建。

最后，该负责人介绍，通过实施“三品”战略，提升了该县消费品的质量水平，扩大了品牌影响力，增强了企业创新能力，促进了企业转型升级。

一是提升了产品质量。虞城县企业以提高产品质量为重点，突出质量引领，以技术、品牌、质量、服务为核心，积极提高产品标准、提升产品质量、培育知名品牌，增强市场竞争力。目前，虞城县乔治白服饰等2家被认定为河南省“质量标杆”企业，啤匠科技、懂菜科技、能臣家居用品等企业被认定为市级“质量标杆”企业。

二是促进了转型升级。鼓励企业发挥主体作用，围绕“三品”创建，开展技术改造、智能改造、绿色改造，促进转型升级。近年来，虞城县企业实施三大改造项目100余项，累计投入资金100多亿元；共创建智能工厂4家，创建智能车间12家。

三是增强了创新能力。不断改善自主创新环境，鼓励建立企业研发机构，大力推进技术创新、产品创新，培育了一批掌握核心技术、拥有自主知识产权的科技型企业。目前，虞城县拥有高新技术企业23家，科技型中小企业30家，“专精特新”中小企业2家，省级工程技术研究中心20家，省级工业设计中心1家。

(责编：董童、高雷)

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