新华社北京12月7日电题：我国外贸进出口交出稳健答卷——解读前11个月我国外贸进出口数据

新华社记者邹多为、黄耀滕、汪伟

距离2022年“收官”已不足一个月，海关总署7日公布的数据显示，尽管外部环境复杂严峻，外贸进出口仍然交出稳健答卷：1至11月，我国货物贸易进出口总值38.34万亿元，同比增长8.6%。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授庄芮表示，进入冬季，疫情反复、成本增加以及汇率波动等多重因素，影响了部分企业的外贸积极性和活跃度。在此背景下，我国外贸保持较快增长为稳住宏观经济大盘发挥出重要支撑作用。

“这背后，既有宏观层面，各级政府减税降费、增加外贸信贷投放等一系列助企纾困政策举措的落地见效；也有微观层面，我国外贸企业积极修炼‘内功’，通过开拓国内市场、加强技术创新、优化内部管理流程等方式不断增强抗风险能力，提升企业竞争力。”她进一步分析说。

梳理这份外贸“成绩单”发现，前11个月，无论是贸易主体结构，还是国际市场结构、出口商品结构等，都呈现出转型升级、持续优化的态势。

从外贸主体看，全国有进出口实绩的民营企业同比增加7.3%，合计进出口19.41万亿元，同比增长13.6%，占同期我国外贸总值的50.6%，比去年同期提升2.2个百分点，继续发挥外贸“主力军”作用。

从贸易伙伴看，东盟仍是我国第一大贸易伙伴。同期，我国对东盟进出口同比增长15.5%，占我国外贸总值的15.4%。同时，中国与“一带一路”沿线国家经贸往来更为密切，进出口同比增长20.4%，同比增速高出全国外贸整体增速11.8个百分点，拉动整体进出口增长6个百分点。

从出口产品类型来看，机电产品和劳动密集型产品出口均实现增长。其中，高新技术产品出口增加是一大亮点：电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等产品出口分别增长128%、86.6%、74.3%。

近日，广西钦州港集装箱码头，上汽通用五菱汽车股份有限公司一批价值3000万元的新能源汽车成套配件正准备装船销往印度尼西亚。通过“提前申报”模式向钦州港海关完成出口申报后，这些配件将依托西部陆海新通道实现铁路和海运的无缝衔接，大大缩短“出海”时间。

“截至11月底，公司今年海外销量突破16.7万台套，同比增长27%，尤其是电动汽车，已经成为我们出口的新增长极。”上汽通用五菱海外事业及工程中心总经理李淑英告诉记者，“如今，五菱汽车的足迹遍及中南美、东南亚、中东等全球市场，公司还在印尼建立了全工艺整车生产基地，全球化研发正在逐步推进中。”

庄芮认为，外贸亮点展现出的强劲韧性，一方面得益于在深耕先进制造业过程中挖掘出的新优势和新动能，对我国外贸增长起到了坚实的推动作用；另一方面，通过“一带一路”、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、自由贸易试验区等重大举措推出的一大批制度创新成果，也为外贸高质量发展注入动力和活力。

虽然外贸总体稳中有进，也要看到，近几个月来，受外需走弱、地缘政治等因素影响，月度进出口增速有所放缓。进入四季度，国内外环境复杂性不确定性超出预期，外需不足成为突出挑战，同时去年底高基数影响逐步显现，外贸进出口进一步承压。

党的二十大报告明确提出“加快建设贸易强国”，部署了坚持对外开放的重要举措，强调“推动货物贸易优化升级”“创新服务贸易发展机制”“发展数字贸易”等。6日召开的中共中央政治局会议也指出，“要推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。”

针对当前面临的压力和挑战，商务部新闻发言人束珏婷日前表示，我国外贸发展仍然具备有力支撑，外贸产业基础良好，企业履约、创新能力不断增强，稳外贸政策效应持续释放，国际航班班次明显增加，四季度外贸运行将继续保持在合理区间。

“我国外贸稳中提质的发展趋势没有改变。”庄芮说，在年终冲刺稳经济的关键窗口期，要全面贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，切实用好各方资源，全力以赴落实好稳经济一揽子政策和接续措施，确保我国外贸继续为巩固经济回稳向上态势作出积极贡献。

(责编：岳弘彬、白宇)

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